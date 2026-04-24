Rinichii au rolul de a filtra organismul, eliminând deșeurile, excesul de acizi și lichidele. Atunci când consumul de proteine crește, corpul produce mai multe reziduuri metabolice și acizi, ceea ce obligă rinichii să depună un efort suplimentar. Cu cât aportul este mai mare, cu atât presiunea asupra acestor organe devine mai intensă.

Această situație este cu atât mai importantă odată cu înaintarea în vârstă, deoarece funcția renală scade în mod natural. În plus, un consum ridicat de proteine poate favoriza inflamația și stresul oxidativ, factori care pot afecta nu doar rinichii, ci și alte organe.

În ceea ce privește cantitatea recomandată, ghidurile actuale (2025–2030) indică un aport zilnic de 1,2–1,6 grame de proteine per kilogram de greutate corporală, mai mare decât vechea recomandare de 0,8 g/kg. De exemplu, o persoană de aproximativ 68 kg ar avea nevoie de 82–108 grame de proteine pe zi. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, aceste valori sunt considerate sigure.

Situația este diferită în cazul celor care suferă de boală renală. În aceste cazuri, un consum ridicat de proteine poate agrava funcția rinichilor, motiv pentru care este recomandată limitarea aportului, uneori chiar sub valorile standard. Problema este că multe persoane nu știu că au afecțiuni renale, deoarece simptomele apar târziu.

Pentru cei sănătoși, un aport moderat crescut de proteine este, în general, sigur, mai ales dacă există activitate fizică regulată. Totuși, excesul poate deveni problematic, motiv pentru care echilibrul rămâne esențial.

În ceea ce privește suplimentele proteice, cum ar fi pudrele, acestea sunt frecvent utilizate, în special de sportivi. Cu toate acestea, pentru majoritatea oamenilor nu sunt necesare și ar trebui folosite doar la recomandarea unui specialist, deoarece pot aduce riscuri dacă sunt consumate fără un motiv clar.

Contează și sursa proteinelor: cele de origine animală (carne, lactate) tind să producă mai mulți acizi și pot solicita mai mult rinichii, în timp ce proteinele vegetale sunt, de regulă, mai ușor de procesat. Același principiu se aplică și suplimentelor, cele pe bază de plante fiind considerate mai blânde pentru organism, susțin specialiștii.

