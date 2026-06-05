Ana Maria Păcuraru, reacție dură după incidentul din Portul Constanța: „România nu poate aștepta, securitatea națională nu are răbdare”

În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, jurnalista Ana Maria Păcuraru a lansat un apel ferm către autorități după descoperirea unei drone în Portul Constanța. Aceasta a criticat lipsa de reacție a liderilor politici și a avertizat că România se confruntă cu riscuri majore de securitate într-un context regional tot mai tensionat.

”Astăzi. Nu ieri. Nu acum o săptămână. AZI. O dronă a fost descoperită în portul Constanța — cel mai important port militar și logistic NATO la Marea Neagră. Acolo unde trece ajutorul militar pentru Ucraina. Acolo unde România este scutul Europei.

Și eu vă întreb — cu mâna pe inimă — unde sunt liderii acestei țări?

Nicușor Dan face poze. Bolojan tace. Miruță este absent. Guvernul doarme. Între timp, dronele ajung în porturile noastre strategice. Ieri Galați. Azi Constanța. Mâine — în curtea casei noastre?

Oameni buni, România nu este un joc politic. România este casa noastră. Este casa copiilor noștri. Și cineva trebuie să o apere — ACUM!

Miruță, Bolojan — plecați! Imediat!

Nu mâine. Nu după consultări. Nu după declarații de presă. ACUM. România are nevoie în acest moment de oameni cu putere reală de decizie, oameni care știu ce înseamnă criza, oameni care pot ridca telefonul și vorbi direct cu Washingtonul și cu Bruxellesul. Avem nevoie de o guvernare completă, funcțională, care să preia controlul situației chiar în această oră.

Fiecare zi pierduuă cu acești oameni la putere este o zi în care România rămâne vulnerabilă. Expusă. Neapărată.

Noi avem un singur partener adevărat — NATO și Statele Unite ale Americii. Ei sunt aici. Ei investesc în securitatea noastră. Dar parteneriatul strategic nu funcționează cu lideri slabi, absenți și incompetenți. America respectă puterea. NATO răspunde forței. Și noi trebuie să venim la masă cu oameni care merită acest parteneriat.

România stă pe un butoi de pulbere geopolitic. Războiul nu este la televizor — este la câteva sute de kilometri de noi. Și în aceste momente, incompetența nu este doar o greșeală.

Este o crimă față de poporul român.

Plecați imediat cei care nu știu să apere această țară. Și veniți — urgent, chiar acum — oamenii capabili, oamenii puternici, oamenii care pun România înaintea carierei lor politice.

România nu poate aștepta. Securitatea națională nu are răbdare.” a declarat Ana_maria Păcuraru.