Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Două persoane au suferit multiple traumatisme FOTO/VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 14:48

O mamă și fiica adolescentă au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un râu. Deși au suferit răni severe în urma impactului, cele două victime, în vârstă de 49 și 15 ani, au rămas conștiente până la sosirea echipajelor medicale, cooperând cu salvatorii.

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