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Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Două persoane au suferit multiple traumatisme FOTO/VIDEO

Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Foto/ISU

Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Foto/ISU

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 14:48

O mamă și fiica adolescentă au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un râu. Deși au suferit răni severe în urma impactului, cele două victime, în vârstă de 49 și 15 ani, au rămas conștiente până la sosirea echipajelor medicale, cooperând cu salvatorii.

O mamă de 49 de ani și fiica ei de 15 ani au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rutier petrecut recent pe DN 66, la intrarea în municipiul Petroșani dinspre Hațeg. Autoturismul în care se aflau cele două a părăsit brusc șoseaua și s-a prăbușit în albia unui râu.

La fața locului au intervenit rapid pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și comandă, alături de o ambulanță SMURD și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Salvatorii le-au găsit pe cele două pasagere conștiente și cooperante, însă ambele prezentau multiple traumatisme în urma impactului violent.

După ce au primit primele îngrijiri medicale chiar la locul accidentului, mama și fiica adolescentă au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Petroșani pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate.

În paralel cu acordarea primului ajutor, pompierii militari au asigurat perimetrul și au luat toate măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la autoturismul avariat.

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