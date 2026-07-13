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Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Două persoane au suferit multiple traumatisme FOTO/VIDEO
Accident rutier pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Foto/ISU
O mamă și fiica adolescentă au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un râu. Deși au suferit răni severe în urma impactului, cele două victime, în vârstă de 49 și 15 ani, au rămas conștiente până la sosirea echipajelor medicale, cooperând cu salvatorii.
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