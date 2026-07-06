Motivare șocantă: Familia Pașca, eliberată pentru că DIICOT a anchetat „prea bine”. Cum au influențat rețelele sociale decizia instanței

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 16:09

De ce este cercetată în libertate familia Pașca? Tribunalul București arată în motivarea deciziei că DIICOT a conservat impecabil toate probele la percheziții, iar victimele au fost deja puse în siguranță de autorități. Instanța a reținut că riscul ca inculpații să fugă sau să distrugă dovezi este inexistent, făcând astfel inutilă măsura arestului preventiv.

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