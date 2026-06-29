Linia 41 de tramvai, blocată după un incident tehnic. STB a înființat o linie navetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 17:25

Circulația tramvaielor pe linia 41 este blocată luni, începând cu ora 15:50, după ce un incident tehnic s-a produs pe Șoseaua Virtuții, în Stația Orșova, pe sensul spre Ghencea.

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