Experiment: Cum poate energia gratuită de la prânz să reducă facturile de seară și să salveze sistemul energetic

Un program-pilot inedit al unei companii din energie, care a oferit energie activă gratuită la prânz pentru 5.000 de clienți, deschide calea către o transformare radicală a pieței de energie din România. Dincolo de componenta de marketing, inițiativa reprezintă un experiment esențial de flexibilitate. Datele analizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată cum modificarea comportamentului de consum poate aduce câștiguri simultane pentru cetățeni, furnizori și rețeaua națională.
În primele șase intervale orare cu gratuitate, participanții au consumat 71 MWh, economisind cumulat aproximativ 61.000 de lei. Deși câștigul mediu individual a fost modest (între 12 și 14,5 lei de client), impactul real stă în schimbarea obiceiurilor: consumul în orele respective a crescut cu 28,6% față de luna precedentă. Peste 83% dintre cei înscriși și-au modificat activ comportamentul pentru a profita de oferta primită.
Logica economică: De ce este profitabil să consumăm când e soare puternic
Miza acestui program rezolvă o paradoxală problemă de piață a anului 2026: excesul de energie solară din mijlocul zilei și deficitul uriaș de la lăsarea serii. Conform datelor OPCOM, în lipsa unui consum intern la prânz, surplusul de energie este exportat la prețuri derizorii (aproximativ 130 lei/MWh). În schimb, seara, când toată lumea pornește electrocasnicele și aparatele de aer condiționat, România importă energie la prețuri astronomice (în jur de 1.200 lei/MWh).
Prin mutarea consumului la prânz, energia ieftină este reținută în țară, evitându-se achizițiile scumpe de seară. Chiar și într-un scenariu prudent, în care doar o parte din energie a fost transferată eficient din orele de vârf, economia sistemică acoperă o bună parte din gratuitatea oferită, transformând programul într-un instrument inteligent de optimizare financiară a portofoliului de clienți.
Soluția pe scară largă: Extinderea modelului prin contoare inteligente
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată că acest model bazat pe prețul de cost ar putea fi extins la nivel național. Condiția principală este urgentarea montării a aproximativ 1,5 milioane de contoare inteligente.
O simulare realizată de AEI demonstrează că extinderea programului ar stabiliza complet piața:
Orele cu excedent mare (ziua): Prețurile ar coborî frecvent sub pragul de 100 lei/MWh.
Orele cu deficit (seara): Vârfurile actuale de peste 1.200–1.350 lei/MWh ar dispărea aproape în totalitate.
Echilibrarea pieței: Volatilitatea prețurilor s-ar comprima masiv, oferind o stabilitate mult mai mare rețelei naționale.
Cine și cât câștigă dintr-un sistem energetic flexibil?
Implementarea acestui sistem la nivel național nu ar genera perdanți, ci ar distribui beneficii financiare pe toate palierele de consum, după cum urmează:
Consumatorii industriali: Ar înregistra cele mai mari scăderi, cu reduceri ale costurilor de aproximativ 16% (0,05 – 0,15 lei/kWh).
Clienții activi (care consumă ziua): Ar beneficia de o scădere a facturilor de circa 8% (0,05 – 0,11 lei/kWh).
Furnizorii de energie: Ar obține costuri de achiziție mai mici cu aproximativ 5% (0,01 – 0,03 lei/kWh).
Clienții pasivi (neparticipanți): Chiar și cei care nu își modifică programul ar primi oferte mai bune din partea furnizorilor, cu prețuri mai mici cu până la 2% (0,005 – 0,02 lei/kWh).
Pe măsură ce producția de energie fotovoltaică continuă să crească, viitorul nu va mai depinde de subvenții, ci de semnale corecte de preț și de capacitatea consumatorilor de a fi recompensați pentru flexibilitatea lor.