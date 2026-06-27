Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
Culisele Statului Paralel / Anca Alexandrescu / Călin Georgescu
Duminică seară, de la ora 20:55, Călin Georgescu revine față în față cu Anca Alexandrescu, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”.
Citește și
- 23:52Polonia și statele baltice, luate în vizor de Kremlin: Statele NATO trag un semnal de alarmă privind posibile provocări militare orchestrate de Rusia
- 23:10Schimbare radicală în Orientul Mijlociu. Planul Omanului pentru taxarea navelor comerciale care trec prin Strâmtoarea Ormuz
- 22:37Portretul ideologic al lui Siegfried Mureșan: Aliniere totală la agenda Bruxelles-ului și sprijin necondiționat pentru Ucraina
- 22:06Taxe de 100% pentru Europa? Donald Trump amenință statele care vizează companiile tech din SUA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News