Polonia și statele baltice, luate în vizor de Kremlin: Statele NATO trag un semnal de alarmă privind posibile provocări militare orchestrate de Rusia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 23:52

Avertisment de securitate de o gravitate fără precedent pe Flancul Estic: Două state NATO anunță că Rusia pregătește provocări militare iminente în Polonia și în țările baltice. Conform oficialilor din regiune, acțiunile orchestrate de Kremlin reprezintă o încercare disperată a lui Vladimir Putin de a testa limitele Articolului 5 și coeziunea alianței occidentale, o mișcare de răspuns pe fondul presiunii militare tot mai mari pe care forțele ucrainene o exercită direct pe teritoriul Federației Ruse.

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