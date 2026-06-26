Polonia și statele baltice, luate în vizor de Kremlin: Statele NATO trag un semnal de alarmă privind posibile provocări militare orchestrate de Rusia

Avertisment de securitate de o gravitate fără precedent pe Flancul Estic: Două state NATO anunță că Rusia pregătește provocări militare iminente în Polonia și în țările baltice. Conform oficialilor din regiune, acțiunile orchestrate de Kremlin reprezintă o încercare disperată a lui Vladimir Putin de a testa limitele Articolului 5 și coeziunea alianței occidentale, o mișcare de răspuns pe fondul presiunii militare tot mai mari pe care forțele ucrainene o exercită direct pe teritoriul Federației Ruse.
Rusia își reconfigurează strategia de confruntare cu Occidentul și pregătește o serie de provocări militare și atacuri hibride la granița de est a NATO. Conform unor surse occidentale citate de The Guardian, acțiunile plănuite de Kremlin nu vizează o invazie clasică sau deschiderea unui al doilea front militar, ci sunt concepute ca un avertisment brutal adresat aliaților Kievului. Mesajul Moscovei este direct: sprijinul logistic și militar acordat Ucrainei va atrage represalii imediate asupra statelor membre NATO aflate în prima linie geografică.
Serviciile de informații din Letonia au confirmat existența unor semnale clare privind pregătirea acestor operațiuni hibride în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Oficialii occidentali avertizează că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi dispus „să arunce zarurile” într-o mișcare extrem de riscantă, testând capacitatea și rapiditatea de reacție a Statelor Unite în cazul unui atac asupra celor mai mici și mai vulnerabile state din cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Escaladarea orizontală: Rachete, drone și sabotaje pentru blocarea sprijinului extern
Analiștii militari și experții în securitate, precum Keir Giles de la centrul de analiză Chatham House, avertizează că Moscova nu va asista pasiv la încetinirea avansului trupelor sale pe frontul din Ucraina. În lipsa resurselor necesare pentru un război convențional pe două fronturi, Rusia apelează la tactica „escaladării orizontale” — extinderea conflictului prin mijloace neconvenționale în alte regiuni, cu scopul de a perturba coeziunea occidentală.
Această strategie presupune utilizarea de atacuri cibernetice, lansări provocate de rachete sau drone și acțiuni de sabotaj intern destinate să creeze panică și instabilitate. Premierul polonez Donald Tusk a confirmat, în urma summitului statelor de pe Flancul Estic desfășurat la Gdańsk, că situația regională este extrem de volatilă și că aliații din regiune se pregătesc intens pentru a gestiona diferite scenarii de criză care sunt așteptate să se materializeze în săptămânile și lunile următoare.
Presiunea ucraineană asupra Moscovei aprinde furia și imprevizibilitatea lui Putin
Îngrijorările aliaților occidentali sunt direct alimentate de mutarea parțială a conflictului pe teritoriul Federației Ruse. Ucraina și-a dezvoltat masiv capacitățile de atac la mare distanță și lovește cu regularitate obiective strategice din interiorul Rusiei. Unul dintre cele mai severe incidente a avut loc recent, când aproape 200 de drone ucrainene au vizat regiunea Moscovei, lovind o rafinărie majoră și provocând scurgeri masive de produse petroliere în capitala rusă.
Surse militare din cadrul NATO recunosc că actuala perioadă este una de o periculozitate extremă. Există temeri justificate că, pe măsură ce războiul se apropie tot mai mult de marile centre urbane rusești, precum Moscova și Sankt Petersburg, reacțiile lui Vladimir Putin vor deveni complet imprevizibile, acesta putând ordona lovituri punitive directe asupra infrastructurii statelor vecine din NATO pentru a-și securiza regimul în plan intern.
Precedentele periculoase de la granițele NATO: De la colete incendiare la drone-capcană
Avertismentele actuale ale serviciilor de informații nu apar pe un teren gol, ci urmează unei lungi serii de agresiuni hibride deja comise de Rusia pe teritoriul european. Printre cele mai documentate acțiuni de sabotaj se numără plasarea unor dispozitive incendiare în colete ale companiei de curierat DHL, expediate în vara anului 2024 către Marea Britanie, Polonia și Germania, cu scopul clar de a provoca distrugeri în lanțul logistic occidental.
Agresiunile au testat deja limitele apărării antiaeriene ale Alianței. Într-un incident de o gravitate majoră înregistrat în luna septembrie a anului trecut, un val de 19 drone-capcană rusești a pătruns adânc în spațiul aerian al Poloniei. Atacul a forțat NATO să ridice de urgență avioanele de vânătoare pentru interceptare, în timp ce autoritățile poloneze au activat sistemele de alarmă publică, obligând populația din trei provincii estice să se adăpostească în buncăre. Toate aceste acțiuni demonstrează că frontul hibrid este deja deschis, iar statele din flancul estic se confruntă cu o presiune de securitate fără precedent de la încheierea Războiului Rece.