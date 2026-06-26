Droguri de mare risc, trimise în închisori prin scrisori. Doi traficanți, arestați, în Mureș

Metodă inedită a unor traficanți prin care au reușit să eludeze legea și mai ales să înșele vigilența gardienilor din închisori. Aceștia impregnau scrisori cu droguri și le trimiteau în penitenciare, la „clienți”.
O anchetă de proporții a procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Combaterea Criminalității Organizate a scos la iveală o metodă ingenioasă și extrem de periculoasă de introducere a substanțelor interzise în spatele gratiilor. Un bărbat și o femeie, înrudiți, au fost reținuți sub acuzația că au expediat deținuților din mai multe județe corespondență special tratată cu substanțe stupefiante.
Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), scrisorile-capcană erau trimise prin poștă și aveau ca destinație persoane private de libertate încarcerate în închisori din județele Mureș, Arad și Hunedoara.
Droguri sintetice introduse pe foi de hârtie
Investigațiile arată că rețeaua funcționa din primăvara acestui an. Începând cu luna martie, cei doi suspecți procurau substanțe psihoactive de sinteză (compuși de tipul 5F ADB, MDMB-Butinaca și 4F-ADMB-BINACA), le dizolvau și impregnau amestecul direct în fibrele foilor de hârtie. Ulterior, paginile erau folosite pentru redactarea unor scrisori banale, disimulând complet prezența drogurilor la controalele vizuale obișnuite.
Anchetatorii au reușit să intercepteze și să pună sub sechestru mai multe astfel de scrisori înainte ca ele să ajungă în celulele deținuților.
Percheziții la Timișoara: Laboratorul clandestin de ambalare
Oamenii legii au descins la locuința suspecților din municipiul Timișoara, unde au descoperit un veritabil depozit de droguri și echipamente folosite pentru distribuție. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat:
Aproximativ 130 de grame de canabis și o cantitate de cocaină;
Fragmente de hârtie gata impregnate cu MDMB-4en-PINACA (un drog de mare risc);
Cântare electronice de mare precizie și un aparat utilizat pentru vidarea pachetelor;
Sume importante de bani în numerar: 62.500 de lei și 4.150 de euro.
Suspecții riscă 30 de zile de arest preventiv
În urma probatoriului administrat de DIICOT Târgu Mureș, cei doi membri ai familiei au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Operațiunea mamut a beneficiat de suportul structurilor de combatere a criminalității organizate din Timișoara și Botoșani, dar și de sprijinul trupelor de jandarmi.