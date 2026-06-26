Droguri de mare risc, trimise în închisori prin scrisori. Doi traficanți, arestați, în Mureș

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 19:13

Metodă inedită a unor traficanți prin care au reușit să eludeze legea și mai ales să înșele vigilența gardienilor din închisori. Aceștia impregnau scrisori cu droguri și le trimiteau în penitenciare, la „clienți”.

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