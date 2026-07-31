Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral. Cum se simte medicul oftalmolog

Medicul oftalmolog Monica Pop a ajuns în atenția publică după ce a anunțat că a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Fosta manageră a Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București a transmis un mesaj din salonul în care este internată, vorbind atât despre starea sa de sănătate, cât și despre motivele care, în opinia sa, au precedat acest episod medical.
Monica Pop, primele declarații după accidentul vascular cerebral
Monica Pop a confirmat că se află internată la Spitalul Universitar de Urgență Elias, unde primește îngrijiri medicale și este monitorizată de specialiștii din Secția de Neurologie.
Medicul le-a transmis un mesaj celor care s-au interesat de starea sa de sănătate și a precizat că se află în proces de recuperare după accidentul vascular cerebral.
Susține că tensiunile acumulate au afectat-o profund
În mesajul publicat, Monica Pop a afirmat că a fost profund marcată de o serie de neînțelegeri legate de conducerea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, instituție pe care a condus-o timp de mai mulți ani.
Fosta manageră a declarat că schimbarea denumirii spitalului și alte decizii administrative au reprezentat o mare dezamăgire pentru ea. Totodată, aceasta susține că relația cu actuala conducere a instituției s-a deteriorat în timp.
Monica Pop: „Am făcut un AVC de supărare”
Medicul a povestit că, în urma unui episod tensionat petrecut recent, a suferit un accident vascular cerebral, afirmând că stresul și supărarea au avut un impact major asupra stării sale de sănătate.
Monica Pop a explicat că incidentul a avut loc după o situație pe care a perceput-o ca fiind umilitoare și care a afectat-o emoțional.
Afirmațiile privind legătura dintre stres și producerea AVC-ului reprezintă punctul de vedere exprimat de medic. Stabilirea cauzelor exacte ale unui accident vascular cerebral se face exclusiv pe baza investigațiilor și evaluărilor medicale.
Mesaj de mulțumire pentru echipa medicală
În ciuda momentului dificil prin care trece, Monica Pop a avut cuvinte de apreciere la adresa personalului medical care o îngrijește.
Aceasta a transmis că medicii și asistenții din cadrul Spitalului Elias îi oferă toată atenția necesară și le-a mulțumit public pentru profesionalismul și sprijinul acordat în această perioadă.
Ce este un accident vascular cerebral
Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o urgență medicală majoră și apare atunci când alimentarea cu sânge a unei zone a creierului este întreruptă sau redusă, afectând funcționarea celulelor nervoase.
Specialiștii recomandă prezentarea imediată la spital în cazul apariției unor simptome precum slăbiciunea bruscă a unei părți a corpului, dificultățile de vorbire, pierderea echilibrului, tulburările de vedere sau durerile de cap severe, deoarece intervenția rapidă poate influența semnificativ șansele de recuperare.