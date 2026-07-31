Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral. Cum se simte medicul oftalmolog

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:41

Medicul oftalmolog Monica Pop a ajuns în atenția publică după ce a anunțat că a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Fosta manageră a Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București a transmis un mesaj din salonul în care este internată, vorbind atât despre starea sa de sănătate, cât și despre motivele care, în opinia sa, au precedat acest episod medical.

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