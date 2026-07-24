Mihai Fifor:”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată”

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat vineri un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat adoptarea noii Legi a salarizării și că a adus România într-un impas politic și economic.
”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te!”
”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată!
Cât cinism să ai tupeul să recunoaști tu însuți că Legea Salarizării n-a fost trimisă Parlamentului, așa cum te-ai bătut cu pumnul în piept, și nici nu va ajunge să fie dezbătută în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare și totuși să nu îți crape obrazul de rușine și să pleci de unde ai venit”, a scris Mihai Fifor.
”Viața dă dreptate PSD”
Liderul social-democrat a subliniat că ”în cele aproape trei luni care au trecut de când ministrul PSD a lăsat proiectul la Ministerul Muncii ar fi fost timp suficient pentru consultări, dezbateri consistente și adoptare. Dacă astăzi s-a ajuns într-un impas total, în care sindicatele cer retragerea proiectului, este strict, direct și nemijlocit din vina lui Ilie Bolojan”.
”Se dovedește că a fost și este complet depășit de situație. Știe acest lucru și, culmea cinismului, deși este conștient că, în lipsa unui guvern stabil și cu puteri depline, România riscă retrogradarea la categoria „junk”, refuză în continuare să plece de la Palatul Victoria și perpetuează blocajul politic și instituțional.
Viața dă dreptate PSD! Ilie Bolojan acționează ca un adevărat sabotor al României. A distrus stabilitatea politică de care țara avea imperios nevoie. A distrus creșterea economică. Lovește în bunăstarea socială și, printr-o lege a salarizării care adâncește inechitățile și alimentează sărăcia, lovește direct în perspectiva a milioane de români.
Nici măcar moartea unui bebeluș, într-un sistem sanitar sufocat inclusiv de refuzul său de a debloca posturile din sănătate, nu îl oprește. Vrea să taie drastic veniturile personalului medical, în numele unei reforme care, în realitate, riscă să provoace un nou exod al medicilor și asistenților, după ce acest fenomen se diminuase considerabil în urma măsurilor adoptate de guvernele PSD”, a mai spus acesta.
”PSD nu va fi părtaș la tăierea sau plafonarea irațională a veniturilor”
Totodată, Mihai Fifor a menționat că PSD rămâne ferm în opoziția față de orice proiect al Legii Salarizării care ar conduce la tăieri sau plafonări nejustificate ale veniturilor, subliniind că formațiunea nu va susține măsuri care afectează milioane de salariați, în special din sănătate și educație, unde diminuarea veniturilor medicilor, asistentelor și profesorilor este considerată inacceptabilă.
”În privința Legii Salarizării, PSD rămâne ferm în determinarea sa de a nu vota un proiect respins vehement de aproape întreaga societate. PSD nu va fi părtaș la tăierea sau plafonarea irațională a veniturilor pentru milioane de salariați, mai ales a celor din domenii vitale precum sănătatea și educația.
Este de neacceptat ca medicii din prima linie de salvare a vieții să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună prin tăierea sporurilor și restrângerea plății gărzilor. La fel de inacceptabil este ca asistentele medicale, care lucrează până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei din venituri.
Nu putem și nu vom accepta ca salariul unui profesor aflat la final de carieră să fie plafonat la aproximativ 7.100 de lei net sau ca un profesor debutant, cu studii superioare, să ajungă să câștige mai puțin decât un curier de livrări”, a mai spus liderul PSD.
Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că”PSD a mărit salariile în sănătate și educație tocmai pentru a opri exodul specialiștilor și pentru a reda demnitatea acestor profesii. Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România sub pretextul unor echilibrări contabile făcute pe genunchi”.