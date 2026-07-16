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Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF: „N-am făcut nimic!”

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea PLUS

Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul în care numele ei a fost asociat cu licitația organizată de ANAF pentru sute de articole vestimentare confiscate. În trecut vedeta a fost amendată într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, însă aceasta susține că informațiile apărute acum în spațiul public sunt prezentate greșit și că firma vizată de autorități nu îi aparține.

Bianca Drăgușanu, reacție dură după ce a rămas fără haine

Într-un mesaj publicat pe TikTok, Bianca Drăgușanu afirmă că a avut doar o colaborare cu societatea respectivă, hainele nu îi aparțineau, și nu ar trebui trasă la răspundere pentru activitatea acesteia. Mai mult, spune că nu a încălcat legea și că este nedrept ca numele ei să fie implicat în acest caz.

Scandalul a izbucnit după ce au apărut informații că ANAF scoate la licitație 773 de articole vestimentare confiscate într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu doi ani.

În același videoclip, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre criticile primite pentru intervențiile estetice, și spune că toate deciziile pe care le-a luat au fost asumate și că nu este influențată de comentariile răutăcioase din online.

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