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Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF: „N-am făcut nimic!”
Bianca Drăgușanu
Publicat16 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea PLUS
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul în care numele ei a fost asociat cu licitația organizată de ANAF pentru sute de articole vestimentare confiscate. În trecut vedeta a fost amendată într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, însă aceasta susține că informațiile apărute acum în spațiul public sunt prezentate greșit și că firma vizată de autorități nu îi aparține.
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