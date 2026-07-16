Operația care păstrează cât mai mult țesut sănătos

În tratamentul cancerului de sân, obiectivul nu este doar îndepărtarea tumorii, ci și alegerea unei soluții oncologice sigure, adaptate fiecărei paciente. În anumite cazuri, nu este necesară îndepărtarea întregului sân.
Chirurgia conservatoare a sânului presupune excizia tumorii împreună cu o margine de țesut sănătos din jur, păstrând restul sânului. Este o opțiune frecventă pentru cancerele de sân în stadii incipiente, atunci când dimensiunea și localizarea tumorii permit acest lucru. Intervenția poate fi asociată cu evaluarea ganglionilor limfatici, iar după operație este recomandată frecvent radioterapia, pentru reducerea riscului de recidivă locală.
Decizia se ia în funcție de tipul tumorii, dimensiune, raportul dintre tumoră și volumul sânului, rezultatele imagistice și preferințele informate ale pacientei. Pentru publicul larg, mesajul important este că un tratament mai conservator nu înseamnă automat un tratament mai puțin riguros. Atunci când indicația este corectă, chirurgia conservatoare face parte dintr-un plan oncologic complet.
Ai grijă de tine!
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