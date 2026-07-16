Operația care păstrează cât mai mult țesut sănătos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:13

În tratamentul cancerului de sân, obiectivul nu este doar îndepărtarea tumorii, ci și alegerea unei soluții oncologice sigure, adaptate fiecărei paciente. În anumite cazuri, nu este necesară îndepărtarea întregului sân.

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