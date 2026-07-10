Digestia dificilă pentru anumite alimente? Ce poate fi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:26

Balonarea, crampele abdominale, greața sau diareea care apar repetat după anumite mese pot indica o dificultate a organismului de a digera sau procesa anumite componente alimentare. Nu este vorba întotdeauna despre alergie, iar diferența este importantă.

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