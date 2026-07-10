Digestia dificilă pentru anumite alimente? Ce poate fi

Balonarea, crampele abdominale, greața sau diareea care apar repetat după anumite mese pot indica o dificultate a organismului de a digera sau procesa anumite componente alimentare. Nu este vorba întotdeauna despre alergie, iar diferența este importantă.
Intoleranțele alimentare apar atunci când organismul nu poate digera corect un aliment sau o substanță dintr-un aliment, cum se întâmplă în intoleranța la lactoză, la fructoză sau la unele alimente bogate în carbohidrați fermentabili. Manifestările sunt de obicei digestive și pot varia ca intensitate în funcție de cantitatea consumată, de combinațiile alimentare și de sensibilitatea fiecărei persoane.
Evaluarea corectă pornește de la istoricul simptomelor: ce aliment pare implicat, cât de repede apar manifestările, cât durează și dacă se repetă în condiții similare. În funcție de suspiciune, medicul poate recomanda teste specifice, jurnal alimentar sau o dietă de eliminare urmată de reintroducere controlată. Scopul nu este eliminarea inutilă a multor alimente, ci identificarea clară a celor care provoacă simptomele supărătoare.
Ai grijă de tine!
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