Șocul termic la intrarea în apă. Cum apare și de ce poate fi fatal chiar și pentru persoanele sănătoase

În zilele toride de vară, o baie în mare, lac sau piscină pare cea mai rapidă metodă de a te răcori. Cu toate acestea, intrarea bruscă în apă rece poate avea consecințe grave asupra organismului, chiar și în cazul persoanelor sănătoase și cu experiență în înot. Specialiștii avertizează că șocul termic este un pericol real în sezonul estival și explică ce măsuri trebuie luate pentru a evita situațiile care pot pune viața în pericol.
Diferența mare de temperatură poate declanșa reacții periculoase
Șocul termic apare atunci când organismul este expus brusc unei diferențe importante de temperatură. În timpul verii, corpul este încălzit de soare și de temperaturile ridicate din aer, iar intrarea imediată într-o apă mult mai rece obligă organismul să reacționeze într-un timp foarte scurt.
Această schimbare bruscă poate provoca o serie de reacții involuntare. Respirația poate deveni necontrolată, ritmul cardiac se poate modifica, iar mușchii se pot contracta brusc. În astfel de situații, chiar și o persoană care înoată în mod obișnuit fără probleme își poate pierde temporar controlul asupra mișcărilor.
Pericolul este cu atât mai mare atunci când persoana sare direct în apă după ce a stat mult timp la soare. Organismul nu are timp să se adapteze treptat la noua temperatură, iar reacțiile produse pot fi suficient de puternice încât să împiedice menținerea la suprafață.
De ce șocul termic poate favoriza înecul
Mulți oameni asociază riscul de înec doar cu lipsa experienței în înot. În realitate, șocul termic poate afecta și persoane experimentate, deoarece problema nu este reprezentată doar de capacitatea de a înota, ci și de modul în care reacționează organismul.
O inspirație bruscă și necontrolată în momentul contactului cu apa poate duce la pătrunderea apei în căile respiratorii. În același timp, crampele musculare sau dificultățile de respirație pot face imposibilă continuarea înotului în condiții normale.
Dacă incidentul se produce într-o zonă adâncă sau departe de mal, timpul de reacție devine extrem de important. Chiar și câteva secunde de pierdere a controlului pot transforma o situație aparent banală într-o urgență.
Cine trebuie să fie cel mai atent
Deși șocul termic poate apărea la orice persoană, riscul este mai mare atunci când diferența dintre temperatura corpului și cea a apei este foarte mare. Expunerea îndelungată la soare, efortul fizic intens înainte de intrarea în apă sau graba de a se răcori imediat cresc probabilitatea apariției unei reacții bruște a organismului.
Acesta este motivul pentru care specialiștii recomandă evitarea intrării directe în apă imediat după ce o persoană a stat mult timp pe plajă sau a desfășurat activități fizice solicitante.
Prudența este importantă indiferent dacă este vorba despre mare, lac, râu sau piscină, deoarece diferențele de temperatură pot exista în toate aceste locuri.
Cum poate fi redus riscul
Una dintre cele mai simple măsuri este răcirea treptată a corpului înainte de intrarea completă în apă. Umezirea brațelor, picioarelor, cefei și pieptului permite organismului să se adapteze progresiv la temperatura apei.
De asemenea, este recomandată evitarea săriturilor bruște în apă, mai ales după o perioadă lungă petrecută în soare. Intrarea lentă oferă corpului timpul necesar pentru acomodare și reduce riscul apariției reacțiilor specifice șocului termic.
O altă măsură importantă este evitarea înotului în zone izolate sau nesupravegheate. În cazul în care apare o problemă, prezența altor persoane sau a salvamarilor poate contribui la intervenția rapidă.
Atenția și prevenția rămân cele mai importante
Deși șocul termic nu apare în toate situațiile, el reprezintă un risc care nu trebuie ignorat. Faptul că o persoană este sănătoasă sau știe să înoate nu elimină posibilitatea ca organismul să reacționeze neașteptat în fața unei schimbări bruște de temperatură.
Adoptarea unor măsuri simple înainte de intrarea în apă poate reduce semnificativ pericolul și poate transforma o zi petrecută la plajă într-o experiență sigură. Intrarea treptată în apă, evitarea gesturilor impulsive și respectarea recomandărilor de siguranță sunt pași esențiali pentru prevenirea incidentelor care pot avea consecințe grave, potrivit sursei.