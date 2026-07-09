Șocul termic la intrarea în apă. Cum apare și de ce poate fi fatal chiar și pentru persoanele sănătoase

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 21:13

În zilele toride de vară, o baie în mare, lac sau piscină pare cea mai rapidă metodă de a te răcori. Cu toate acestea, intrarea bruscă în apă rece poate avea consecințe grave asupra organismului, chiar și în cazul persoanelor sănătoase și cu experiență în înot. Specialiștii avertizează că șocul termic este un pericol real în sezonul estival și explică ce măsuri trebuie luate pentru a evita situațiile care pot pune viața în pericol.

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