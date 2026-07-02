Desenul animat „Masha și Ursul”, în centrul unui scandal în Marea Britanie. Deputații cer interzicerea difuzării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 22:40

Serialul de animație rusesc „Masha și Ursul”, unul dintre cele mai urmărite programe pentru copii din lume, a ajuns în centrul unei controverse în Marea Britanie. Un grup format din peste 50 de parlamentari britanici solicită Guvernului să analizeze posibilitatea limitării sau opririi difuzării producției, pe motiv că ar promova, în mod indirect, mesaje de propagandă rusă.

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