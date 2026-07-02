Desenul animat „Masha și Ursul”, în centrul unui scandal în Marea Britanie. Deputații cer interzicerea difuzării

Serialul de animație rusesc „Masha și Ursul”, unul dintre cele mai urmărite programe pentru copii din lume, a ajuns în centrul unei controverse în Marea Britanie. Un grup format din peste 50 de parlamentari britanici solicită Guvernului să analizeze posibilitatea limitării sau opririi difuzării producției, pe motiv că ar promova, în mod indirect, mesaje de propagandă rusă.
Solicitarea vine în contextul în care serialul este disponibil pe platforme importante de streaming și televiziune, inclusiv pe Netflix și ITVX, arată The Guardian.
Deputații britanici cer intervenția Guvernului
Parlamentari din mai multe formațiuni politice, printre care Partidul Laburist, Conservator, Liberal-Democrat, Partidul Verde, SNP și Plaid Cymru, au transmis o scrisoare ministrului britanic al Culturii, cerând analizarea impactului pe care serialul îl poate avea asupra copiilor.
Inițiativa a fost coordonată de deputatul liberal-democrat Tom Gordon, iar semnatarii susțin că anumite episoade conțin simboluri și elemente vizuale asociate fostei Uniuni Sovietice și armatei ruse, pe care le consideră nepotrivite pentru un public format din copii.
Potrivit acestora, astfel de imagini ar putea contribui la normalizarea unor simboluri militare și istorice controversate.
Ce reproșează parlamentarii serialului „Masha și Ursul”
În scrisoarea adresată autorităților, parlamentarii fac referire la mai multe episoade în care personajul principal apare purtând accesorii și uniforme interpretate drept inspirate din echipamente militare sovietice.
De asemenea, aceștia invocă poziția Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, instituție susținută de statul ucrainean, care a descris serialul drept un instrument de „soft power” al Rusiei și a acuzat producția că promovează simboluri sovietice și mesaje cu tentă militaristă.
Parlamentarii consideră că părinții britanici ar trebui să aibă garanția că programele destinate copiilor sunt atent evaluate înainte de a fi difuzate pe platforme importante.
Compania producătoare respinge acuzațiile
Animaccord, studioul care produce serialul, a respins ferm acuzațiile formulate de parlamentarii britanici.
Reprezentanții companiei susțin că „Masha și Ursul” este un desen animat destinat exclusiv divertismentului copiilor și afirmă că societatea este una privată, fără finanțare din partea statului rus.
Purtătorul de cuvânt al companiei a calificat acuzațiile drept nefondate și defăimătoare, subliniind că serialul nu are nicio legătură cu propaganda politică.
Autoritățile britanice nu au anunțat măsuri
Până în prezent, Ministerul britanic al Culturii nu a comentat oficial solicitarea parlamentarilor.
Potrivit unor surse guvernamentale, deciziile privind difuzarea programelor aparțin platformelor și posturilor de televiziune, atât timp cât conținutul respectă normele impuse de autoritatea de reglementare Ofcom.
Nici ITV nu a oferit un punct de vedere cu privire la solicitarea parlamentarilor.
Unul dintre cele mai populare desene animate din lume
„Masha și Ursul” este una dintre cele mai cunoscute producții de animație la nivel internațional. Serialul este inspirat dintr-un basm popular rusesc și este distribuit în peste 100 de țări.
Unul dintre episoadele sale, intitulat „Rețeta dezastrului”, a depășit 4,6 miliarde de vizualizări pe YouTube, fiind unul dintre cele mai urmărite videoclipuri de pe platformă.