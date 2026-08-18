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Erdogan îi cere lui Trump să nu renunțe la negocieri și îi oferă sprijinul în războiul cu Iranul

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 13:48
SursăAgerpres

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică, să continue eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului cu Iranul, a anunțat marți președinția turcă, relatează dpa și Reuters.

Erdogan a subliniat importanța 'utilizării la maximum a diplomației' și și-a exprimat speranța că negocierile cu vecinul estic al Turciei, Iranul, se vor relua în curând, conform unui comunicat al biroului său de comunicare, postat pe X.

Turcia va sprijini eforturile de promovare a păcii, se arată în comunicat.

Un acord-cadru încheiat între Iran și Statele Unite la mijlocul lunii iunie a expirat luni. Acesta avea scopul de a pregăti calea pentru un armistițiu, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și găsirea unei soluții de pace pe termen lung.

Cu toate acestea, până în prezent nu s-au înregistrat progrese diplomatice semnificative, eforturile de relansare a negocierilor rămânând blocate.

Discuția dintre Erdogan și Trump vine după ce un înalt oficial iranian a declarat luni pentru Reuters că Iranul va trece la o postură militară 'complet ofensivă', deoarece eforturile de negociere a unui sfârșit permanent al războiului au stagnat, Washingtonul excluzând prelungirea unui acord temporar de încetare a focului.

Turcia, care are a doua cea mai mare armată a NATO și se învecinează cu Iranul, a cerut în repetate rânduri încetarea războiului. Ankara a menținut un contact strâns cu Statele Unite, Iranul și mediatori precum Pakistanul și Qatarul, acționând totodată ca intermediar între părți.

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