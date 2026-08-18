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Extern· 1 min citire
Erdogan îi cere lui Trump să nu renunțe la negocieri și îi oferă sprijinul în războiul cu Iranul
Foto: Profimedia
Publicat18 aug. 2026, 13:48
SursăAgerpres
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică, să continue eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului cu Iranul, a anunțat marți președinția turcă, relatează dpa și Reuters.
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