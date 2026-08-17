Toni Neacșu, exclusiv la REALITATEA PLUS, despre scandalul momentului: „A fost zdruncinată credibilitatea CCR. Este o problemă uriașă pentru democrație”

ntâlnirea neoficială dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, declanșează reacții dure în mediul juridic. Fostul judecător Toni Neacșu a critică sever, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, întrevederea desfășurată în contextul examinării Legii integrității, avertizând că impactul asupra imaginii instanței supreme este devastator.
Expertul în drept arată că prezența Siminei Tănăsescu la această discuție a depășit nivelul unui simplu dialog instituțional, având în vedere rolul direct pe care aceasta îl deținea în dosar.
„Dacă credibilitatea Curții Constituționale putea să mai fie coborâtă printr-o astfel de întâlnire, pur și simplu asta au făcut. Este evident că nu este corect ca judecătorul, cel care urmează să dea o soluție, să se întâlnească cu una din părțile din dosarul pe care îl are de judecat. Doamna președinte nu era doar în calitatea dumneaei de reprezentant instituțional, ci și de judecător raportor — adică acel judecător din cadrul CCR care a analizat din punct de vedere juridic sesizarea și a făcut o propunere către ceilalți judecători”, a declarat Toni Neacșu.
Risc major pentru statul de drept și democrație
Analizând efectele pe termen lung asupra imaginii publice, Toni Neacșu subliniază că suspiciunile de politizare afectează nu doar litigiile dintre partide, ci și încrederea cetățenilor în protejarea propriilor drepturi fundamentale. „Suntem în situația în care Curtea Constituțională în ansamblu, ca instituție, trebuie să facă ceva pentru a-și garanta independența și imparțialitatea. La CCR sunt nenumărate sesizări care privesc viața noastră, drepturile noastre, nu doar chestiuni politice. Dacă există o suspiciune că Curtea Constituțională lucrează de fapt politic, ne aflăm cu toții într-o mare problemă ca stare de democrație.”O Curte Constituțională necredibilă este o Curte Constituțională care dăunează democrației, nu face ceea ce ar trebui să facă potrivit menirii sale — și anume să întărească statul de drept și să regleze crizele din societate”, a mai spus fostul judecător.
Schimbarea judecătorului raportor, un pas insuficient
În urma valului de reacții publice, CCR a decis înlocuirea judecătorului raportor pe dosarul Legii integrității. În opinia lui Toni Neacșu, măsura reprezintă un semnal minimal, iar instituția este datoare să ofere explicații oficiale de ansamblu, nu doar prin poziții personale ale conducerii.„Lămuririle nu trebuie să ni le ofere numai domnul Ilie Bolojan și doamna Simina Tănăsescu. Curtea a schimbat judecătorul raportor ca un semnal, dar trebuie să facă mai mult și să ne comunice instituțional. Am primit comunicate care erau de fapt pozițiile personale ale doamnei președinte. În mod normal, CCR trebuie să analizeze în cadrul instituțional ce s-a întâmplat acolo și să dea asigurări populației că nu a deviat de la menirea sa, a mai declarat la Realitatea Plus Toni Neacșu.