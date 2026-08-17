Toni Neacșu, exclusiv la REALITATEA PLUS, despre scandalul momentului: „A fost zdruncinată credibilitatea CCR. Este o problemă uriașă pentru democrație”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 17:20

ntâlnirea neoficială dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, declanșează reacții dure în mediul juridic. Fostul judecător Toni Neacșu a critică sever, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, întrevederea desfășurată în contextul examinării Legii integrității, avertizând că impactul asupra imaginii instanței supreme este devastator.

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