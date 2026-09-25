Connect-R, derapaj pe TikTok. O influenceriță îl acuză că a umilit-o într-un live urmărit de sute de oameni

Un videoclip publicat pe TikTok în care apare Connect-R a declanșat o controversă în mediul online, după ce artistul a fost acuzat că ar fi umilit o influenceriță în timpul unui live urmărit de peste 200 de persoane. Femeia vizată de comentariile artistului susține că acestea au afectat-o profund.
Potrivit relatării femeii, în timpul interacțiunii au fost făcute mai multe comentarii referitoare la chipul, corpul, greutatea și aspectul ei fizic. Influencerița, Grațiela Agache, a publicat ulterior pe pagina sa de Facebook o amplă reacție, în care a relatat propria versiune asupra momentului și a distribuit videoclipul despre care susține că îl incriminează pe cântăreț.
Connect-R s-ar fi apărat susținând că intenția sa a fost doar aceea de a o îndemna să facă sport și să adopte un stil de viață sănătos.
Acuzațiile au generat numeroase reacții în mediul online, însă interpretarea momentului diferă în funcție de perspectiva celor care au urmărit imaginile și declarațiile persoanelor implicate.
Connect-R, acuzat că ar fi umilit o femeie într-un live pe TikTok
Secvențele distribuite pe rețelele sociale au devenit rapid subiect de discuție, după ce mai mulți utilizatori au considerat că interacțiunea dintre Connect-R și femeia respectivă ar fi depășit limitele unei simple glume.
Artistul a fost acuzat în mediul online că ar fi făcut remarci umilitoare despre aspectul fizic al femeii, inclusiv despre greutatea acesteia. Momentul ar fi avut loc în timpul unui live urmărit de peste 200 de persoane.
În apărarea sa, Connect-R ar fi susținut că mesajul transmis de el a fost unul legat de sport și de adoptarea unui stil de viață sănătos.
Controversa are însă un context mai vechi. Potrivit informațiilor prezentate în mediul online, conflictul dintre cei doi ar fi început după ce Grațiela Agache ar fi publicat o fotografie cu mama lui Connect-R. Influencerița s-ar fi referit atunci la aspectul fizic al acesteia, iar artistul ar fi reacționat ulterior.
Femeia a publicat videoclipul și o reacție amplă
În postarea sa, femeia vorbește despre comentariile pe care susține că le-a făcut Connect-R în timpul live-ului și despre efectul pe care astfel de afirmații îl pot avea asupra persoanei vizate.
Ea susține că discuțiile despre aspectul său fizic, greutate, păr și înfățișare au fost prezentate într-o manieră jignitoare, afirmând că a fost comparată cu un câine și că unele dintre comentariile primite au avut un impact puternic asupra sa. În mesajul său, femeia vorbește despre efectele pe care astfel de remarci le pot avea asupra unei persoane și amintește că subiectele legate de corp, greutate și imagine personală pot deveni deosebit de sensibile, mai ales atunci când sunt discutate public și în fața unei audiențe.
În aceeași postare, Grațiela Agache pune situația într-un context mai larg și vorbește despre limitele libertății de exprimare atunci când aceasta ajunge să afecteze demnitatea unei alte persoane. Ea face referire la misoginie, hărțuire, discriminare și la responsabilitatea celor care aleg să facă publice comentarii despre aspectul fizic al altora, invocând inclusiv prevederi din Constituție și din legislația civilă. Influencerița susține că asemenea comportamente pot avea consecințe serioase asupra celor vizați și atrage atenția asupra impactului pe care mesajele de acest tip îl pot avea inclusiv asupra adolescenților și a persoanelor vulnerabile la probleme legate de imagine corporală și alimentație. La final, ea își formulează apelul în jurul ideii de demnitate și responsabilitate și îi lasă pe cei care au urmărit situația să își formeze propria concluzie.