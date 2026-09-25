Connect-R, derapaj pe TikTok. O influenceriță îl acuză că a umilit-o într-un live urmărit de sute de oameni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 17:45

Un videoclip publicat pe TikTok în care apare Connect-R a declanșat o controversă în mediul online, după ce artistul a fost acuzat că ar fi umilit o influenceriță în timpul unui live urmărit de peste 200 de persoane. Femeia vizată de comentariile artistului susține că acestea au afectat-o profund.

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