Emmanuel Macron: Franța a fost amenințată de atacuri hibride rusești în săptămânile trecute

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri că țara sa a fost ținta unor amenințări cu atacuri hibride din partea Rusiei în ultimele săptămâni, potrivit Reuters.
Emmanuel Macron: Amenințarea hibridă rusă s-a intensificat
”În ultimele săptămâni, amenințarea - în special amenințarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii și Franța - s-a intensificat”, a afirmat președintele francez Emmanuel Macron.
Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni confidențiale convocate de Macron cu principalii candidați la alegerile prezidențiale din 2027 sau cu reprezentanții acestora. Întâlnirea a avut loc pe fondul unei ”degradări rapide” a situației geopolitice și al creșterii prețurilor la carburanți, considerate ”devenite insuportabile”, potrivit AFP.
Palatul Elysee a motivat reuniunea prin ”degradarea rapidă a situației internaționale în ultimele zile”, cu scopul de a discuta despre ”conflictele în Orientul Mijlociu și în Ucraina și consecințele lor în Franța asupra securității și energiei”.
Emmanuel Macron, față în față cu principalii candidați la alegerile prezidențiale din 2027
Președintele francez a fost însoțit de șefii serviciilor de informații, reprezentanți ai autorităților militare și directorul general al energiei. Potrivit unei surse din cadrul executivului, aceștia au prezentat participanților ”informații confidențiale de care doar președintele dispune”.
Fabien Roussel, candidatul comunist, a declarat la finalul primei părți a reuniunii că președintele și serviciile de informații ”ne spun că scenariul unei reglementări rapide a conflictelor” din Ucraina și Orientul Mijlociu ”nu mai există”. În opinia sa, cele două conflicte riscă să se prelungească și să intre într-o perioadă de blocaj.
Roussel a spus că i-a cerut lui Emmanuel Macron și guvernului ”să acționeze” pentru a ”scădea taxele” la energie.
La rândul său, Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale (Rassemblement national), care a reprezentat-o la întâlnire pe Marine Le Pen, a cerut ”o scădere a taxelor la carburanți”. El a invocat ”suferințele Franței care lucrează”.
Jean-Luc Mélenchon, candidatul Franței Nesupuse (France insoumise), și-a trimis, de asemenea, un reprezentant.
La reuniune au participat în persoană și ceilalți principali candidați sau reprezentanți ai acestora: Edouard Philippe (Horizons, centru-dreapta), Gabriel Attal (Renaissance, centru dreapta), Bruno Retailleau (Les Républicains, dreapta), Raphaël Glucksmann (Place Publique, stânga), Olivier Faure (Partidul Socialist) și Marine Tondelier (Ecologiștii).
Prețurile la energie și atacurile hibride, pe agenda reuniunii
Prin această reuniune, Macron a urmărit să pună în legătură evoluția prețurilor la carburant cu situația internațională. În cadrul anturajului prezidențial există însă percepția că această explicație este mai puțin prezentă în spațiul public decât în primăvară, când a izbucnit războiul din Iran.
La nivelul conducerii statului francez există, de asemenea, preocupări privind tensiunile sociale generate de creșterea prețurilor la energie și apelurile la mobilizare anunțate pentru luna octombrie. Autoritățile analizează eventualele asemănări cu mișcarea „vestelor galbene”, care a marcat în 2018 începutul președinției lui Macron.
Pe agenda întâlnirii s-a aflat și intensificarea atacurilor „hibride” din Europa, atribuite de statele europene Rusiei, mai notează AFP.