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Motorina atinge un nou record în Franța. Prețul mediu a sărit de 2,39 euro pe litru

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 11:15

Prețul mediu al motorinei în Franța a depășit vineri pragul de 2,39 euro pe litru, atingând un nou record, pe fondul creșterilor înregistrate la pompă în ultimele săptămâni.

Prețul motorinei atinge un nou record în Franța

Potrivit datelor centralizate de AFP pe baza prețurilor afișate la peste 9.000 de benzinării pe platforma oficială Prix-carburants.gouv.fr, media prețului motorinei a ajuns la peste 2,39 euro pe litru, depășind precedentul record înregistrat în aprilie 2026, când prețul trecuse de 2,38 euro.

Benzina se menține la niveluri ridicate

Și benzina s-a scumpit semnificativ. Vineri dimineață, un litru de SP95-E10, cel mai vândut tip de benzină din Franța, costa în medie 2,17 euro. Prețul se menține de mai bine de zece zile peste nivelul maxim atins în 2022.

Noua explozie a prețurilor la pompă amplifică presiunea asupra șoferilor francezi și alimentează apelurile pentru organizarea unor manifestații împotriva scumpirii carburanților.

Creșterile vin după o scurtă perioadă de acalmie în această vară, prețurile revenind însă pe o traiectorie ascendentă în ultimele săptămâni.

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