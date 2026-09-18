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Extern· 1 min citire
Motorina atinge un nou record în Franța. Prețul mediu a sărit de 2,39 euro pe litru
FOTO: Arhivă
Prețul mediu al motorinei în Franța a depășit vineri pragul de 2,39 euro pe litru, atingând un nou record, pe fondul creșterilor înregistrate la pompă în ultimele săptămâni.
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