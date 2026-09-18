Turiștii care stau prea mult ajung în centrele de detenție. Decizia luată de o țară hotărâtă să reducă migrația

Publicat 18 sept. 2026, 10:05 Actualizat 18 sept. 2026, 10:10 Sursă Agerpres

Australia își înăsprește politica privind imigrația, iar măsurile anunțate de guvern îi vizează inclusiv pe turiștii care rămân în țară după expirarea perioadei de ședere autorizate. Autoritățile australiene au avertizat că persoanele aflate în această situație vor fi plasate în detenție administrativă.

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