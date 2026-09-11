Avertisment de la vârful PSD: Sorin Grindeanu susține că nu se pot evita alegerile anticipate

Scenariul alegerilor anticipate revine puternic în prim-planul scenei politice. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre posibilitatea dizolvării Parlamentului, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ferm că un astfel de deznodământ „nu va putea fi evitat la un moment dat”.
Scenariul alegerilor anticipate devine tot mai plauzibil în contextul crizei politice prelungite de la București. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că dizolvarea Parlamentului și organizarea noilor alegeri reprezintă o variantă inevitabilă dacă impasul guvernamental nu își găsește rezolvarea. În plus, liderul social-democrat a reiterat că partidul său nu va susține nicio formulă de Executiv din care să lipsească miniștrii PSD.
Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit pentru alegeri anticipate”
Liderul social-democrat a subliniat că, în ciuda faptului că scrutinul timpuriu nu este prima opțiune, situația actuală obligă la luarea în calcul a acestui deznodământ.
„Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai dorit scenariu, dar la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu”, a afirmat Sorin Grindeanu.
Cronologia crizei: Patru luni de instabilitate și două încercări eșuate de învestire
România traversează un impas politic continuu declanșat în luna mai, odată cu picarea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. De atunci, încercările de construire a unei noi majorități s-au izbit de refuzul partidelor de a ajunge la un compromis.
Eșecul Guvernului Veștea: Prima solicitare oficială de învestitură a picat în Parlament la 22 iunie, când cabinetul propus a strâns doar 189 de voturi din necesarul de 233. Retragerea lui Eugen Tomac: Desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un nou Cabinet, Eugen Tomac și-a depus mandatul din cauza lipsei de susținere parlamentară.
Cadrul constituțional prevede că Președintele poate dizolva Parlamentul și poate convoca alegeri anticipate dacă sunt respinse două solicitări consecutive de învestitură în termen de 60 de zile de la prima cerere.
Varianta Luca Niculescu se lovește de refuzul PSD și PNL
În încercarea de a debloca negocierea, în spațiul public a fost vehiculată varianta numirii lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, propunerea se lovește de un dublu veto:
Obiecția PNL: Liberalii refuză să facă parte dintr-un cabinet condus de Luca Niculescu dacă din echipă vor face parte și reprezentanți ai PSD.
Condiția fermă a PSD: Sorin Grindeanu a clarificat că social-democrații nu vor vota niciun Guvern de tehnocrați sau o formulă politică din care PSD este exclus, cerând o reprezentare directă la nivel de miniștri.
În timp ce consultările politice bat pasul pe loc, presiunea asupra președintelui Nicușor Dan crește pentru a face o nouă desemnare care să poată aduna o majoritate stabilă sau să deschidă oficial drumul către anticipate.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026