Avertisment de la vârful PSD: Sorin Grindeanu susține că nu se pot evita alegerile anticipate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 11:29

Scenariul alegerilor anticipate revine puternic în prim-planul scenei politice. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre posibilitatea dizolvării Parlamentului, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ferm că un astfel de deznodământ „nu va putea fi evitat la un moment dat”.

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