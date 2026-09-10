Împrumuți mașina unui prieten și este prins de radar? Cine plătește amenda și ce trebuie să facă proprietarul

Împrumutarea mașinii unei rude, unui prieten sau unei alte persoane poate deveni o problemă pentru proprietar atunci când autoturismul este surprins de radar circulând cu viteză peste limita legală. În astfel de situații, faptul că vehiculul este înmatriculat pe numele unei anumite persoane nu înseamnă automat că aceasta va suporta amenda pentru viteza excesivă.
Legislația rutieră face diferența între persoana care a comis abaterea la volan și proprietarul autoturismului, care are însă o obligație importantă atunci când este solicitat de polițiști.
Cine plătește amenda dacă mașina a fost împrumutată
Dacă un autoturism este înregistrat de radar în timp ce circulă peste limita de viteză, sancțiunea pentru această abatere îi revine conducătorului auto care se afla efectiv la volan.
De exemplu, dacă proprietarul îi împrumută mașina unui prieten, iar acesta depășește viteza legală, șoferul este cel care trebuie sancționat pentru abaterea rutieră, nu proprietarul autoturismului.
Situația este relevantă mai ales în cazul radarelor care înregistrează automat abaterile, fără ca șoferul să fie oprit imediat. Sistemul e-SIGUR permite identificarea vehiculului, însă numărul de înmatriculare nu stabilește automat cine se afla la volan.
După ce este identificată persoana care conducea autoturismul, sancțiunea pentru depășirea vitezei este aplicată acesteia.
Ce trebuie să facă proprietarul mașinii
Proprietarul nu poate ignora însă o solicitare oficială transmisă de Poliție.
Conform articolului 39 din OUG nr. 195/2002, proprietarul sau deținătorul mandatat al vehiculului are obligația de a comunica, în termenul precizat în solicitare, datele persoanei căreia i-a încredințat mașina pentru a fi condusă pe drumurile publice.
Nu este suficient să precizeze că autoturismul a fost dat „unui prieten” sau „unei rude”. Autoritățile solicită date concrete de identificare ale persoanei care a condus vehiculul.
În funcție de situație, acestea pot include numele și prenumele, CNP-ul, domiciliul sau reședința, precum și seria și numărul actului de identitate. Pentru persoanele care nu sunt cetățeni români ori au domiciliul în străinătate există reguli specifice privind documentele de identificare.
Prin urmare, proprietarul trebuie să poată indica persoana căreia i-a încredințat autoturismul atunci când primește o solicitare legală din partea polițiștilor.
Proprietarul poate primi propria amendă
O situație diferită apare atunci când proprietarul refuză sau omite să transmită informațiile solicitate de poliție.
Necomunicarea datelor persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul reprezintă o contravenție distinctă, prevăzută de Codul rutier. Fapta este sancționată cu amendă corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni.
Astfel, proprietarul poate fi amendat chiar dacă nu se afla la volan în momentul în care autoturismul a fost surprins de radar. Amenda primită în acest caz nu este pentru depășirea vitezei, ci pentru faptul că nu și-a îndeplinit obligația legală de a comunica datele șoferului.
De la 1 iulie 2026, un punct-amendă are valoarea de 216,25 lei, în condițiile salariului minim brut de 4.325 de lei. Clasa a IV-a presupune între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă o amendă cuprinsă între 1.946,25 lei și 4.325 de lei.
Cum funcționează procedura în cazul radarelor e-SIGUR
Sistemul e-SIGUR permite polițiștilor să monitorizeze traficul cu dispozitive radar mobile. Atunci când este înregistrată o abatere, imaginile sunt analizate, iar proprietarul vehiculului poate fi notificat pentru a comunica cine se afla la volan.
Acest lucru explică de ce un proprietar poate primi o solicitare din partea Poliției chiar dacă nu a fost oprit pe drum.
După identificarea conducătorului auto, autoritățile pot întocmi și transmite procesul-verbal persoanei care a comis efectiv abaterea.
Prin urmare, numărul de înmatriculare al mașinii nu stabilește automat cine trebuie să plătească amenda pentru viteză. Dacă autoturismul a fost împrumutat, sancțiunea pentru depășirea vitezei îi revine celui care conducea în momentul înregistrării abaterii.
Proprietarul are însă obligația să răspundă solicitării Poliției și să comunice datele persoanei căreia i-a încredințat mașina. Dacă nu face acest lucru în termenul stabilit, poate primi o amendă separată, pentru propria încălcare a legislației rutiere.