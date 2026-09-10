Împrumuți mașina unui prieten și este prins de radar? Cine plătește amenda și ce trebuie să facă proprietarul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 22:39

Împrumutarea mașinii unei rude, unui prieten sau unei alte persoane poate deveni o problemă pentru proprietar atunci când autoturismul este surprins de radar circulând cu viteză peste limita legală. În astfel de situații, faptul că vehiculul este înmatriculat pe numele unei anumite persoane nu înseamnă automat că aceasta va suporta amenda pentru viteza excesivă.

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