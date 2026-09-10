Femeie din Iași, acuzată că a mituit o minoră violată cu 10.000 de euro și o mașină, plasată în arest la domiciliu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 13:34

O femeie din Iaşi a fost plasată în arest la domiciliu după ce ar fi încercat să mituiască o minoră violată, oferindu-i 10.000 de euro şi o maşină pentru a-şi retrage plângerea. Procurorii ceruseră arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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