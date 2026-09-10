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Justitie· 1 min citire

Femeie din Iași, acuzată că a mituit o minoră violată cu 10.000 de euro și o mașină, plasată în arest la domiciliu

Femeie abuzată

Femeie abuzată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 13:34

O femeie din Iaşi a fost plasată în arest la domiciliu după ce ar fi încercat să mituiască o minoră violată, oferindu-i 10.000 de euro şi o maşină pentru a-şi retrage plângerea. Procurorii ceruseră arestarea preventivă pentru 30 de zile.

O femeie din judeţul Iaşi este cercetată pentru influenţarea declaraţiilor, după ce ar fi încercat să convingă o minoră – presupusă victimă într-un dosar de viol – să îşi retragă declaraţiile. Potrivit procurorilor, între 28 iulie şi 14 august 2026, inculpata ar fi acţionat prin corupere şi constrângere morală, promiţându-i fetei sume importante de bani şi un autoturism.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat joi arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus o măsură mai blândă – arestul la domiciliu. Reprezentantul Ministerului Public a formulat contestaţie în termenul legal.

Anchetatorii susţin că femeia i-ar fi oferit minorei 1.500 de lei şi 200 de lei pe loc, promiţând ulterior 10.000 de euro şi o maşină, în schimbul unei declaraţii notariale autentice şi al unei declaraţii olografe trimise prin e-mail către Parchet, menite să îi ajute pe presupuşii autori ai violului, deja reţinuţi şi arestaţi preventiv.

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