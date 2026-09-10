Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 sept. 2026, 10:42

Calculii ajunși în căile biliare, stenozele sau alte obstacole care împiedică drenajul normal al bilei ori al secrețiilor pancreatice pot necesita tratament endoscopic. În astfel de situații, procedura ERCP permite accesul la căile biliare și la ductul pancreatic și poate fi utilizată pentru îndepărtarea calculilor, dilatarea unor zone îngustate, montarea de stenturi sau prelevarea de probe pentru analiză.

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