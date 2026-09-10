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Medici care fac minuni· 1 min citire

Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 sept. 2026, 10:42

Calculii ajunși în căile biliare, stenozele sau alte obstacole care împiedică drenajul normal al bilei ori al secrețiilor pancreatice pot necesita tratament endoscopic. În astfel de situații, procedura ERCP permite accesul la căile biliare și la ductul pancreatic și poate fi utilizată pentru îndepărtarea calculilor, dilatarea unor zone îngustate, montarea de stenturi sau prelevarea de probe pentru analiză.

În prezent, ERCP este folosită în principal în scop terapeutic, investigațiile neinvazive fiind de regulă utilizate pentru evaluarea inițială. Procedura este recomandată în cazuri selectate, atunci când medicul identifică sau suspectează o problemă care poate fi tratată pe cale endoscopică, precum un calcul blocat în căile biliare, o stenoză sau o altă cauză de obstrucție bilio-pancreatică.

Aflați mai mult despre ERCP și situațiile în care poate fi recomandată de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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