Medici care fac minuni· 1 min citire
Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare
Calculii ajunși în căile biliare, stenozele sau alte obstacole care împiedică drenajul normal al bilei ori al secrețiilor pancreatice pot necesita tratament endoscopic. În astfel de situații, procedura ERCP permite accesul la căile biliare și la ductul pancreatic și poate fi utilizată pentru îndepărtarea calculilor, dilatarea unor zone îngustate, montarea de stenturi sau prelevarea de probe pentru analiză.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News