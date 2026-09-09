Martor-cheie, așteptat mâine la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Procurorii verifică întâlnirea cu Ilie Bolojan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 13:18

Noi audieri sunt programate la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, un martor considerat important pentru anchetă ar urma să ajungă mâine în fața procurorilor pentru a oferi informații despre o presupusă întâlnire dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan.

Distribuie articolul