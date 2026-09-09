Martor-cheie, așteptat mâine la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Procurorii verifică întâlnirea cu Ilie Bolojan

Noi audieri sunt programate la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, un martor considerat important pentru anchetă ar urma să ajungă mâine în fața procurorilor pentru a oferi informații despre o presupusă întâlnire dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan.
Audierea ar urma să aibă loc în dosarul disjuns din ancheta principală, în care apar mai multe nume, printre care cel al lui Fănel Bogos și al Cristinei Trăhilă, prezentată drept o persoană importantă din zona guvernamentală.
Martorul ar putea oferi informații despre întâlnirea dintre Bogos și Bolojan
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, persoana care urmează să fie audiată este considerată un martor-cheie și ar putea furniza anchetatorilor detalii despre o întâlnire care ar fi avut loc anul trecut între Fănel Bogos și Ilie Bolojan.
Întâlnirea dintre cei doi ar fi fost deja confirmată, însă procurorii continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care aceasta s-a desfășurat și dacă există vreo legătură între discuțiile purtate și acuzațiile investigate în dosar.
Anchetatorii verifică inclusiv declarațiile date de Fănel Bogos în fața procurorilor. Omul de afaceri ar fi susținut că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, însă rămâne de stabilit, în urma administrării tuturor probelor, dacă presupusa mită de 1,5 milioane de euro are vreo legătură cu persoanele menționate în anchetă.
Procurorii pregătesc verificări informatice
Ancheta DNA Iași continuă și prin administrarea unor probe informatice. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, procurorii urmează să verifice laptopuri și telefoane și să analizeze înscrisurile ridicate în cadrul procedurilor desfășurate până acum.
Aceste verificări ar putea avea rolul de a clarifica legăturile dintre persoanele cercetate, eventualele comunicări dintre acestea și împrejurările în care s-ar fi purtat discuțiile investigate de procurori.
Noile acte procedurale vin după mai multe audieri desfășurate în ultimele săptămâni la sediul DNA Iași.
Cristina Trăhilă, audiată în dosar
Printre persoanele care au ajuns deja în fața procurorilor se numără și Cristina Trăhilă, despre care sursele citate susțin că este suspectă în acest dosar.
Aceasta ar fi fost audiată de procurorii DNA Iași în cadrul verificărilor referitoare la presupusele fapte investigate. Anchetatorii urmează să stabilească, pe baza probelor administrate, rolul fiecărei persoane și dacă există suficiente elemente pentru continuarea sau extinderea cercetărilor.
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Ilie Bolojan ar putea ajunge la DNA Iași
În paralel, nu este exclus ca, în perioada următoare, și Ilie Bolojan să fie chemat la DNA Iași pentru a da explicații în legătură cu informațiile aflate în atenția anchetatorilor.
Până în acest moment, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, rămâne de stabilit dacă premierul demis va fi audiat și în ce calitate procesuală.
Un element important al anchetei îl reprezintă presupusa mită de 1,5 milioane de euro menționată în contextul dosarului. Procurorii sunt cei care trebuie să stabilească dacă această sumă a fost oferită, cui ar fi fost destinată și care ar fi fost scopul unei eventuale plăți.
Ancheta este în desfășurare, iar audierea martorului programată pentru mâine ar putea aduce noi informații în dosar. Ulterior, procurorii DNA Iași ar putea decide efectuarea unor noi audieri și administrarea altor probe.
Persoanele menționate în cadrul anchetei beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile urmează să fie stabilite în baza probelor administrate și a procedurilor judiciare.