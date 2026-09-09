Rogobete îi atacă pe Bolojan și șeful CNAS: „Sănătatea nu se reformează cu barda”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 11:05

Alexandru Rogobete îi critică pe Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și susține că reforma din Sănătate nu poate fi făcută prin tăieri. Fostul ministru avertizează că reducerea cheltuielilor fără a ține cont de nevoile pacienților poate afecta accesul la tratamente.

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