Rogobete îi atacă pe Bolojan și șeful CNAS: „Sănătatea nu se reformează cu barda”

Alexandru Rogobete îi critică pe Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și susține că reforma din Sănătate nu poate fi făcută prin tăieri. Fostul ministru avertizează că reducerea cheltuielilor fără a ține cont de nevoile pacienților poate afecta accesul la tratamente.
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, îi critică pe Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și susține că sistemul medical nu poate fi reformat prin simple tăieri de cheltuieli. Acesta spune că bugetul Sănătății este greu de estimat cu exactitate, pentru că depinde de numărul pacienților, urgențelor și tratamentelor necesare.
De ce spune Alexandru Rogobete că bugetul Sănătății nu poate fi estimat exact?
Alexandru Rogobete susține că bugetul Sănătății este unul dintre cele mai dinamice bugete ale statului și că necesarul de bani poate varia puternic de la un an la altul.
Alexandru Rogobete, către Ilie Bolojan: „Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă”
„În sănătate, reformele nu se pot face prin tăieri. Se fac prin construcție, investiții și viziune. Bugetul sănătății nu este și nu va fi niciodată un Excel perfect predictibil. Este unul dintre cele mai dinamice și volatile bugete ale statului. Poți face estimări pe baza anilor anteriori, dar nu poți ști cu exactitate câți pacienți se vor îmbolnăvi, câte urgențe vor ajunge în UPU, care va fi încărcarea ATI, câte accidente colective vor exista sau câți oameni vor avea nevoie de tratamente costisitoare”, a scris fostul ministru al Sănătății.
Cât au crescut cheltuielile pentru tratamentele oncologice?
Alexandru Rogobete arată că necesarul pentru tratamentele medicamentoase din oncologie a crescut puternic în ultimii ani, pe măsură ce România și-a dezvoltat capacitatea de diagnostic și tratament.
„Consumul pentru tratamentul medicamentos a crescut de la aproximativ 3,6 miliarde de lei în 2020 la 9,5 miliarde în 2025, iar necesarul estimat pentru 2026 depășește 10,3 miliarde. De ce? Pentru că România și-a dezvoltat capacitatea de diagnostic: mai multe CT-uri, RMN-uri, PET-CT-uri, laboratoare performante, screening și diagnostic mobil. Încǎ nu suficiente, dar mult mai multe ca acum 5 ani! O dezvoltare vizibilǎ și normalǎ! Diagnosticăm mai mulți pacienți și îi diagnosticăm mai repede”, a subliniat Rogobete.
Fostul ministru spune că, în paralel, a crescut și capacitatea de tratament, prin modernizarea spitalelor și secțiilor, dezvoltarea blocurilor operatorii, a secțiilor ATI și a serviciilor de radioterapie, precum și prin accesul la terapii moderne.
„Mai mulți pacienți diagnosticați înseamnă mai mulți pacienți tratați. Iar mai mulți oameni tratați înseamnă, firesc, costuri mai mari”, a adăugat fostul ministru.
Ce le reproșează Rogobete lui Ilie Bolojan și Horațiu Moldovan?
Alexandru Rogobete îi acuză pe Ilie Bolojan și Horațiu Moldovan că privesc evoluția cheltuielilor din Sănătate „aproape exclusiv contabil” și că nu țin suficient cont de creșterea capacității sistemului de a diagnostica și trata pacienți.
„Aici este problema de viziune a premierului demis Ilie Bolojan și a președintelui CNAS, Horațiu Moldovan. Când privești această evoluție aproape exclusiv contabil și o prezinți ca pe o anomalie care trebuie tăiată, nu înțelegi mecanismul unui sistem de sănătate care și-a crescut capacitatea de a diagnostica și trata”, a scris acesta.
Ce spune Rogobete despre înlocuirea medicamentelor cu variante mai ieftine?
Fostul ministru critică ideea înlocuirii unor medicamente cu variante mai ieftine doar pentru că acestea ar avea efecte similare și spune că deciziile trebuie luate în funcție de indicația medicală.
„Medicina nu se face cu aproximații. Sănătatea nu se reformează cu barda. Și asta nu este reformă. Sigur că trebuie eliminată risipa. Trebuie negociate prețurile și folosite genericele și biosimilarele acolo unde sunt indicate medical. Trebuie urmărit fiecare leu public. Dar reforma nu înseamnă să reduci accesul pacienților pentru ca un tabel să arate mai bine”, a transmis Rogobete.
Cum vede Alexandru Rogobete reforma sistemului de sănătate?
Alexandru Rogobete susține că reforma trebuie să însemne diagnostic mai rapid, tratamente mai eficiente și construirea unui sistem sustenabil, nu doar reducerea cheltuielilor.
„Domnule Bolojan, domnule Moldovan, sănătatea nu este o problemă de Excel care se rezolvă prin tăieri. Este un sistem viu, construit pentru oameni. Riști sănătatea și viața oamenilor”, a conchis Alexandru Rogobete.