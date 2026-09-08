Rusul care ar fi spionat în România, arestat pe 30 de zile. Suspectul, scos în cătușe de la DIICOT - VIDEO

Rusul care ar fi spionat militarii români și aliații NATO a fost arestat preventiv pe 30 de zile. Suspectul a fost scos în cătușe și sub escorta polițiștilor de la DIICOT, unde a fost audiat mai bine de două ore de procurorii Antimafia. Acesta l-a invocat pe Vladimir Putin la ieșirea din sediul DIICOT. Bărbatul în vârstă de 40 de ani este acuzat că ar fi acționat la comanda Moscovei și ar fi pregătit o acțiune de sabotaj. Bărbatul ar fi făcut sute de fotografii bazelor militare din patru județe, inclusiv din Capitală. Toate materialele au fost transmise către rezidenți din Rusia prin intermediul aplicațiilor criptate.
"Solutie dosar 57.../2/2026: Admite propunerea de arestare preventivă formulată de PICCJ.
Dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile(...) Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare", se arată în decizia judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, potrivit Realitatea Plus.
Serviciile române ar fi dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă, iar suspectul era urmărit încă din luna februarie 2026, după ce ar fi fotografiat și filmat mai multe obiective strategice din România.
Ce obiective ar fi fotografiat și filmat cetățeanul rus?
Bărbatul ar fi realizat mai multe fotografii și videoclipuri în apropierea unor centre de comunicații și baze militare naționale, inclusiv obiective utilizate de aliații NATO. În atenția acestuia s-ar fi aflat și sedii ale unor instituții care fac parte din sistemul național de apărare și ordine publică.
Dezvăluire bombă de la SRI: O operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România a fost dejucată
Activitatea bărbatului a atras atenția autorităților, iar începând din februarie 2026 acesta ar fi fost monitorizat de Serviciul Român de Informații. Ulterior au fost făcute verificări amănunțite pentru a stabili în ce scop erau realizate imaginile și cine se afla în spatele acțiunilor sale.
Cine l-ar fi coordonat pe cetățeanul rus?
În urma verificărilor, anchetatorii ar fi ajuns la concluzia că bărbatul era coordonat de entități din Federația Rusă.
Potrivit primelor date din anchetă, cetățeanul rus ar fi primit instrucțiuni prin intermediul unei alte persoane. Intermediarul i-ar fi transmis ce obiective să fotografieze sau să filmeze, fiind vizate în special puncte de interes strategic și militar.
Anchetatorii analizează inclusiv asemănările dintre acest caz și alte situații depistate în România în anii 2024 și 2025, în care persoane suspectate de activități similare ar fi acționat la indicațiile unor entități ruse.
Ce urmează în ancheta privind presupusa operațiune de sabotaj?
După trimiterea în arest, anchetatorii se așteaptă să strângă noi probe pentru a stabili întreaga activitate a cetățeanului rus și legăturile pe care acesta le-ar fi avut.
Autoritățile încearcă să stabilească inclusiv cui urmau să îi fie transmise fotografiile și înregistrările realizate în apropierea obiectivelor strategice și militare.