Rusul care ar fi spionat în România, arestat pe 30 de zile. Suspectul, scos în cătușe de la DIICOT - VIDEO

Publicat 8 sept. 2026, 20:31 Sursă realitatea plus

Rusul care ar fi spionat militarii români și aliații NATO a fost arestat preventiv pe 30 de zile. Suspectul a fost scos în cătușe și sub escorta polițiștilor de la DIICOT, unde a fost audiat mai bine de două ore de procurorii Antimafia. Acesta l-a invocat pe Vladimir Putin la ieșirea din sediul DIICOT. Bărbatul în vârstă de 40 de ani este acuzat că ar fi acționat la comanda Moscovei și ar fi pregătit o acțiune de sabotaj. Bărbatul ar fi făcut sute de fotografii bazelor militare din patru județe, inclusiv din Capitală. Toate materialele au fost transmise către rezidenți din Rusia prin intermediul aplicațiilor criptate.

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