Tânăr de 19 ani, reținut în București după ce ar fi agresat sexual mai multe femei într-o stație de metrou

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind bănuit că ar fi comis mai multe agresiuni sexuale asupra unor femei în zona stației de metrou Tineretului. Poliția face apel la eventualele victime să sesizeze autoritățile, întrucât mai multe persoane care ar fi fost agresate nu au fost încă identificate.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au declanșat o anchetă după ce o femeie a reclamat că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale în apropierea stației de metrou Tineretului.
Incidentul reclamat s-ar fi produs la începutul lunii septembrie, iar verificările desfășurate ulterior au dus la identificarea unui tânăr de 19 ani.
Femeie agresată în apropierea scărilor rulante
Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea a fost făcută la 1 septembrie 2026. Femeia le-a spus anchetatorilor că ar fi fost agresată în timp ce se îndrepta către ieșirea din stația de metrou Tineretului.
Din cercetările efectuate până în acest moment, polițiștii susțin că, în jurul orei 7:55, suspectul s-ar fi aflat în zona scărilor rulante care fac legătura între spațiul subteran al stației și trotuarul de la suprafață.
Conform probelor administrate în anchetă, tânărul i-ar fi ridicat rochia femeii și ar fi atins-o pe picioare fără acordul acesteia.
Anchetatorii suspectează că ar putea exista și alte victime
Investigația polițiștilor a scos la iveală informații potrivit cărora tânărul ar fi abordat și alte femei în zona respectivă.
Acesta ar fi atins mai multe femei în zone intime, iar polițiștii iau în calcul existența mai multor victime ale unor fapte similare.
Până la acest moment, însă, persoanele respective nu au fost identificate.
Din acest motiv, Poliția Capitalei a făcut un apel public către femeile care consideră că ar fi putut fi victime ale unor astfel de agresiuni să se adreseze autorităților.
Poliția face apel către femeile care ar fi putut fi agresate
Oamenii legii le recomandă tuturor persoanelor care au trecut prin situații similare să sesizeze Poliția.
Informațiile furnizate de eventualele victime pot contribui la verificarea și documentarea faptelor investigate și la stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care acestea s-ar fi produs.
Apelul este adresat inclusiv persoanelor care nu au depus până acum o plângere.
Tânărul a fost dus la audieri și apoi reținut
În urma activităților investigative, polițiștii au reușit să identifice persoana bănuită.
Tânărul de 19 ani a fost adus la sediul Poliției pentru audieri, în baza unui mandat, iar după continuarea cercetărilor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
El urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide asupra măsurilor ce se impun în continuarea anchetei.
Dosar penal pentru agresiune sexuală
Cercetările sunt efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Ancheta vizează infracțiuni de agresiune sexuală, iar oamenii legii continuă verificările pentru stabilirea tuturor faptelor și identificarea eventualelor alte victime.