Tânăr de 19 ani, reținut în București după ce ar fi agresat sexual mai multe femei într-o stație de metrou

Publicat 4 sept. 2026, 17:16 Actualizat 4 sept. 2026, 17:18

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind bănuit că ar fi comis mai multe agresiuni sexuale asupra unor femei în zona stației de metrou Tineretului. Poliția face apel la eventualele victime să sesizeze autoritățile, întrucât mai multe persoane care ar fi fost agresate nu au fost încă identificate.

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