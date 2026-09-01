Agresiune sexuală într-un troleibuz din București. Un egiptean, reținut și dus la audieri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 15:37

O tânără de 25 de ani ar fi fost agresată sexual într-un troleibuz STB din București, în timp ce se deplasa din zona Piața Rosetti spre Parcul Cișmigiu. Polițiștii au identificat suspectul la câteva săptămâni după incident și l-au reținut pentru 24 de ore.

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