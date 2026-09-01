Agresiune sexuală într-un troleibuz din București. Un egiptean, reținut și dus la audieri

O tânără de 25 de ani ar fi fost agresată sexual într-un troleibuz STB din București, în timp ce se deplasa din zona Piața Rosetti spre Parcul Cișmigiu. Polițiștii au identificat suspectul la câteva săptămâni după incident și l-au reținut pentru 24 de ore.
Ce s-ar fi întâmplat în troleibuzul STB
Tânăra s-ar fi urcat în troleibuzul STB al liniei 90 din stația Piața Rosetti, în jurul orei 20:10, având ca destinație Parcul Cișmigiu.
Potrivit primelor informații, în momentul în care troleibuzul a ajuns în stația Grădina Cișmigiu, bărbatul s-ar fi apropiat de femeie și ar fi atins-o cu mâna pe piciorul drept. Acesta ar fi coborât ulterior din mijlocul de transport în comun.
Înainte de a pleca, bărbatul i-ar fi spus tinerei „Bye Bye baby”.
Femeia a sesizat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Apelul a fost înregistrat în jurul orei 20:35, la aproximativ 25 de minute după momentul la care, potrivit datelor din anchetă, tânăra s-ar fi urcat în troleibuz.
Poliția a început căutările pentru identificarea suspectului
Polițiștii Secției 17 Poliție au fost sesizați de tânăra în vârstă de 25 de ani cu privire la faptul că, în timp ce se afla în troleibuzul liniei 90, un bărbat ar fi atins-o pe piciorul drept și apoi ar fi coborât în stația Grădina Cișmigiu.
„În fapt, la data de 7 august 2026, în jurul orei 20:35, polițiștii Secției 17 Poliție au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o tânără, în vârstă de 25 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla într-un troleibuz al liniei 90, un bărbat ar fi atins-o pe piciorul drept, după care ar fi coborât din mijlocul de transport în comun, în stația Grădina Cișmigiu. Având în vedere cele sesizate, cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Sector 5, care au efectuat cercetări în vederea identificării persoanei bănuite”, a anunțat poliția.
Din datele și probele administrate în cauză, polițiștii au stabilit că tânăra s-ar fi urcat în troleibuzul STB al liniei 90 din stația Piața Rosetti, cu direcția Parcul Cișmigiu.
Suspectul a fost identificat pe 31 august
Ancheta a continuat timp de mai multe săptămâni, iar polițiștii au reușit să stabilească identitatea bărbatului bănuit că ar fi comis fapta.
„În momentul în care troleibuzul a oprit în stația Grădina Cișmigiu, un bărbat, aflat în mijlocul de transport în comun, s-ar fi apropiat de aceasta și ar fi atins-o cu mâna pe piciorul drept, după care ar fi coborât din troleibuz. În urma activităților specifice desfășurate de polițiști, la data de 31 august 2026, a fost identificat bărbatul bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 29 de ani, acesta fiind depistat și condus la sediul de poliție, în vederea continuării cercetărilor”, spun autoritățile.
Bărbatul, născut în Egipt, a fost depistat și dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus față de suspect măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în cadrul anchetei privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.