Autostrada Transilvania prinde viteză în Bihor. Lotul Chiribiș-Biharia a ajuns la 71%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:31

Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au înregistrat un avans important în luna august. Stadiul fizic al șantierului din județul Bihor a ajuns la 71%, după un progres de 6 puncte procentuale într-o singură lună.

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