Autostrada Transilvania prinde viteză în Bihor. Lotul Chiribiș-Biharia a ajuns la 71%

Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au înregistrat un avans important în luna august. Stadiul fizic al șantierului din județul Bihor a ajuns la 71%, după un progres de 6 puncte procentuale într-o singură lună.
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că lucrările se desfășoară în prezent înaintea graficului stabilit, iar constructorul este mobilizat cu sute de muncitori și utilaje.
Peste 550 de oameni lucrează pe șantier
Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia are o lungime de 28,5 kilometri și este unul dintre tronsoanele importante ale Autostrăzii Transilvania din județul Bihor.
Pe șantier sunt mobilizate în prezent peste 550 de persoane, alături de 404 utilaje și echipamente.
„Evoluție foarte bună a lucrărilor pe Autostrada Transilvania. Șantierul lotului 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 a ajuns la 71%, un progres de 6 procente pentru luna august. Pe traseul lotului de 28,5 kilometri din județul Bihor, constructorul este foarte bine mobilizat, cu peste 550 persoane și 404 utilaje și echipamente”, a transmis CNIR.
Asfaltul a ajuns pe mai mult de jumătate din traseu
Pe cei 28,5 kilometri ai lotului, lucrările de asfaltare au avansat considerabil.
Primul strat de asfalt a fost așternut pe 13,5 kilometri, în timp ce al doilea strat este deja turnat pe 14 kilometri.
În același timp, constructorul a realizat 18 kilometri de balast stabilizat, iar parapetele au fost montate pe o lungime de 14 kilometri.
Un alt obiectiv important al lucrărilor, relocarea DN 19E, a fost finalizat, iar noul traseu este parțial deschis circulației.
Contract de aproape 785 de milioane de lei
Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei.
Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027.
Lucrările sunt executate de asocierea Precon Transilvania, în calitate de lider, și Citadina 98.
Când trebuie finalizat lotul Chiribiș-Biharia
Termenul prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor este 20 mai 2027. La începutul lunii septembrie 2026, stadiul fizic al proiectului este de 71%, iar CNIR precizează că lucrările se află în avans față de graficul de execuție.