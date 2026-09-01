Calendar ortodox septembrie 2026. Când și cui îi spui "La mulți ani'

Luna septembrie aduce două dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. În aceeași lună sunt prăznuiți mai mulți sfinți importanți, iar românii care poartă anumite nume își sărbătoresc onomastica.
8 septembrie – Sfânta Maria Mică
Una dintre cele mai importante sărbători ale lunii este Nașterea Maicii Domnului, celebrată în fiecare an pe 8 septembrie. Sărbătoarea este cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.
Este o zi în care credincioșii merg la biserică și se roagă pentru sănătate, liniște și ocrotire.
De Sfânta Maria Mică își sărbătoresc ziua numelui persoanele care poartă nume precum Maria, Mariana, Marian, Marin, Mărioara și alte derivate.
14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci
Pe 14 septembrie este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și una dintre zilele de post de peste an.
Sărbătoarea amintește de descoperirea și cinstirea lemnului Sfintei Cruci și este marcată, de asemenea, cu cruce roșie.
Ce alte sărbători importante sunt în septembrie
Pe lângă Sfânta Maria Mică și Înălțarea Sfintei Cruci, calendarul ortodox din septembrie cuprinde mai multe zile dedicate unor sfinți importanți.
Pe 5 septembrie este pomenit Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul.
Pe 9 septembrie sunt sărbătoriți Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului.
Pe 17 septembrie sunt pomeniți Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, cunoscute și ca Credința, Nădejdea și Dragostea.
Pe 24 septembrie este prăznuită Sfânta Tecla, considerată „întâia muceniță”.
Luna se încheie, pe 30 septembrie, cu pomenirea Sfântului Grigorie Iluminatorul, considerat apostolul Armeniei.
Cui spunem „La mulți ani” în septembrie
Cele mai cunoscute zile de onomastică din septembrie sunt legate de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, pe 8 septembrie, când își serbează numele numeroase persoane care poartă numele Maria și derivatele acestuia.
Pe parcursul lunii sunt sărbătoriți însă și cei care poartă numele unor sfinți pomeniți în calendar, precum Zaharia, Sofia, Tecla și Grigorie.
Septembrie este, astfel, o lună bogată în sărbători religioase, cu două dintre cele mai importante zile marcate cu cruce roșie: 8 septembrie și 14 septembrie.