Calendar ortodox septembrie 2026. Când și cui îi spui "La mulți ani'

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:16

Luna septembrie aduce două dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. În aceeași lună sunt prăznuiți mai mulți sfinți importanți, iar românii care poartă anumite nume își sărbătoresc onomastica.

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