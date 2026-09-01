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Social· 1 min citire
Incendiu puternic la o hală de reciclare din Mureș. Pompierii intervin cu roboți, iar populația a primit RO-Alert
Pompieri
Un incendiu puternic a izbucnit marți, 1 septembrie 2026, la o hală în care sunt reciclate deșeuri plastice, aparținând unui operator economic din județul Mureș. Flăcările s-au extins în interiorul construcției pe o suprafață estimată între 700 și 1.000 de metri pătrați, conform ISU Mureș.
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