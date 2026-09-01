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Incendiu puternic la o hală de reciclare din Mureș. Pompierii intervin cu roboți, iar populația a primit RO-Alert

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 11:56

Un incendiu puternic a izbucnit marți, 1 septembrie 2026, la o hală în care sunt reciclate deșeuri plastice, aparținând unui operator economic din județul Mureș. Flăcările s-au extins în interiorul construcției pe o suprafață estimată între 700 și 1.000 de metri pătrați, conform ISU Mureș.

Pompierii militari ai ISU Mureș au fost alertați pentru a interveni la sediul operatorului economic, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din Luduş, Târnăveni, Târgu Mureș și Sărmașu. În hală ard cantități de deșeuri din plastic, iar misiunea salvatorilor vizează limitarea propagării focului și stingerea acestuia.

Au fost mobilizare echipaje de pompieri din mai multe orașe

Pentru intervenție au fost trimise autospeciale cu apă și spumă, o autoscară, vehicule pentru primă intervenție și comandă, precum și cisterne pentru alimentarea cu apă. În acțiune sunt utilizați și roboți de intervenție, o măsură necesară în condițiile în care incendiul se manifestă generalizat în spațiul industrial.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a emis, totodată, un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din apropierea zonei afectate. Autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin sistemul de alertare și să evite zona în care are loc intervenția.

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