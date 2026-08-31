Anul Nou Bisericesc se sărbătorește pe 1 septembrie: Tradiții străvechi și superstiții de care trebuie să ții cont

Prima zi din luna septembrie marchează începutul Anului Nou Bisericesc pentru credincioșii ortodocși, fiind ziua în care debutează oficial noul calendar liturgic. Această sărbătoare sfântă deschide ciclul rânduielilor religioase de toamnă și este însoțită de o serie de tradiții, obiceiuri străvechi și superstiții pe care credincioșii le respectă cu strictețe pentru a atrage belșugul și sănătatea în familie.
Semnificația religioasă a zilei de 1 septembrie: Începutul Anului Bisericesc
Data de 1 septembrie marchează o dublă sărbătoare pentru credincioșii ortodocși: debutul noului an liturgic și momentul simbolic în care Mântuitorul Iisus Hristos a început propovăduirea Evangheliei. Spre deosebire de anul civil, calendarul bisericesc debutează la început de toamnă și se încheie pe 31 august.
Evenimentul este marcat la nivel înalt la Catedrala Națională printr-o slujbă specială de Te Deum, oficiată în prima zi din septembrie, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși.
Ce sfinți sunt prăznuiți pe 1 septembrie
Prima zi a noului an bisericesc aduce în prim-plan mari figuri ale creștinătății:
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul: Originar din Dobrogea (Scythia Minor), este teologul care a propus numărarea anilor pornind de la Nașterea lui Hristos, punând bazele erei creștine utilizate astăzi la nivel global.
Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul: Unul dintre cei mai cunoscuți asceți ai Bisericii, recunoscut pentru modul său extrem de dăruire spirituală.
Tradiții, obiceiuri și superstiții populare pentru 1 septembrie
Pe lângă semnificația teologică, data de 1 septembrie este încărcată de credințe populare transmise din generație în generație. Aceste obiceiuri din folclor au rolul de a prezice vremea sau de a proteja gospodăria de ghinion:
Prognoza populară: Se crede că vremea din prima zi de septembrie reflectă caracterul primăverii viitoare. Dacă plouă pe 1 septembrie, se spune că primăvara va fi bogată în precipitații.
Interdicția muncii grele: O superstiție din bătrâni spune că treburile casnice sau munca la câmp pot atrage stihiile naturii, precum furtuni, tunete și trăsnete.
Alungarea spiritelor rele: În anumite regiuni se păstrează obiceiul simbolic de a purta hainele pe dos pentru a ține la distanță ghinionul.
Notă: Aceste practici aparțin strict tradiției populare românești și nu reprezintă dogme sau recomandări ale Bisericii Ortodoxe.