Anul Nou Bisericesc se sărbătorește pe 1 septembrie: Tradiții străvechi și superstiții de care trebuie să ții cont

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 20:20

Prima zi din luna septembrie marchează începutul Anului Nou Bisericesc pentru credincioșii ortodocși, fiind ziua în care debutează oficial noul calendar liturgic. Această sărbătoare sfântă deschide ciclul rânduielilor religioase de toamnă și este însoțită de o serie de tradiții, obiceiuri străvechi și superstiții pe care credincioșii le respectă cu strictețe pentru a atrage belșugul și sănătatea în familie.

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