Care sunt cele 4 stadii ale morții și de ce se produce "revenirea din morți". Explicația unui legist de top din România

Un cunoscut expert medico‑legist din România a explicat pe înțelesul tuturor cele patru stări pe care le confundăm adesea cu moartea. De la fereastra critică în care resuscitarea mai poate salva creierul, până la diferența dintre starea vegetativă și moartea cerebrală, Marius Neagru, specialistul, a prezentat cele patru stadii ale morții și de ce unele „reveniri” sunt posibile, iar altele nu.
"Sunt câteva cuvinte pe care le auzim des – comă, stare vegetativă, moarte cerebrală – și pe care le folosim ca și cum ar însemna același lucru. Nu înseamnă”, explică expertul legist Marius Neagru, cadru universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați.
Într-o postare pe Facebook, acesta a detaliat diferențele esențiale dintre cele patru stări care conduc fie la moartea prorpiu-zisă, în marea majortate a cazurilor, fie la așa-numite "reveniri".
Moarte clinică — inima oprită, creierul rezistă 3–5 minute
Moartea clinică apare atunci când inima se oprește, dar creierul mai poate fi salvat câteva minute. Resuscitarea poate reporni circulația înainte ca neuronii să cedeze, iar masajul cardiac menține sângele în mișcare „cu brațele cuiva, în locul inimii”. La frig sau la nou‑născuți, fereastra de supraviețuire se poate prelungi.
Reversibilă prin resuscitare.
Stare vegetativă — emisfere grav afectate, trunchi funcțional
În starea vegetativă, trunchiul cerebral funcționează, dar conștiența lipsește. Pacientul respiră singur și are reflexe, însă nu urmărește obiecte, nu răspunde la comenzi și nu interacționează. Deși mult timp s‑a crezut că recuperarea devine imposibilă după câteva luni, studiile arată că până la 20% dintre pacienți pot reveni la răspunsuri minime, iar unii chiar la conștiență. Recuperare posibilă, rar și limitat.
Stare de conștiență minimă — conștiență prezentă, dar inconstantă
În această stare, pacientul poate răspunde ocazional la comenzi, poate recunoaște persoane sau poate produce cuvinte izolate. Conștiența există, dar este fluctuantă și greu de evaluat fără instrumente specializate. Multe cazuri considerate vegetative sunt, de fapt, încadrate greșit aici. Evoluție posibilă.
Moarte cerebrală — tot creierul, inclusiv trunchiul, oprit
Moartea cerebrală este ireversibilă. Toate reflexele trunchiului dispar, testul de apnee confirmă absența respirației spontane, iar investigațiile arată lipsa circulației cerebrale. Procedura se repetă la intervale precise, iar diagnosticul este confirmat de doi medici primari fără legătură cu transplantul. Ireversibilă.