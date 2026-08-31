Care sunt cele 4 stadii ale morții și de ce se produce "revenirea din morți". Explicația unui legist de top din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:49

Un cunoscut expert medico‑legist din România a explicat pe înțelesul tuturor cele patru stări pe care le confundăm adesea cu moartea. De la fereastra critică în care resuscitarea mai poate salva creierul, până la diferența dintre starea vegetativă și moartea cerebrală, Marius Neagru, specialistul, a prezentat cele patru stadii ale morții și de ce unele „reveniri” sunt posibile, iar altele nu.

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