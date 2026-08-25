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Monden· 1 min citire

Laurette a ajuns din nou la spital. Cu ce probleme se confruntă vedeta?

Laurette

Laurette

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

Laurette trece din nou prin momente dificile. Vedeta a ajuns iar la spital după ce problemele de sănătate cu care se confruntă de mai bine de un an s-au agravat.

Laurette, din nou la spital, după mai multe operații la picior

Laurette a povestit că lupta cu problemele de sănătate nu s-a încheiat și că are nevoie în continuare de tratament și recuperare. Vedeta spune că are încredere în medici și speră să primească puterea necesară pentru a trece și peste această perioadă.

Vedeta se confruntă de mai bine de un an cu probleme grave la piciorul stâng. Totul ar fi pornit de la o substanță care i-a fost injectată în urmă cu mai mulți ani și care, în timp, a migrat și a provocat o infecție puternică. Pentru a-i salva piciorul și pentru a opri infecția, medicii au fost nevoiți să facă mai multe intervenții chirurgicale. Recuperarea a fost una lungă și dificilă, iar Laurette a stat imobilizată la pat timp de aproximativ șase luni.

Chiar și după operații, problemele nu au dispărut complet. Aceasta încă are nevoie de tratamente și antibiotice și încă mai întâmpină dificultăți atunci când merge. Medicii spun că perioada de recuperare ar putea dura cel puțin încă șase luni, dacă va reuși să scape complet de infecție.

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