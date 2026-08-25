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Monden· 1 min citire
Laurette a ajuns din nou la spital. Cu ce probleme se confruntă vedeta?
Laurette
Publicat25 aug. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Laurette trece din nou prin momente dificile. Vedeta a ajuns iar la spital după ce problemele de sănătate cu care se confruntă de mai bine de un an s-au agravat.
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