Dani Mocanu se umilește ca să scape de la Jilava. I s-a „ofilit” tupeul

Publicat 19 aug. 2026, 19:16 Sursă Realitatea PLUS

Dani Mocanu face orice ca să scape mai repede de pușcărie! După ce a fost fugar în Italia, cântărețul a fost încarcerat la penitenciarul Jilava, unde trebuie să stea 4 ani pentru tentativă de omor. Individul încearcă acum să demonstreze că este un deținut model, așa că s-a dus chiar la muncă și a participat la programe de reintegrare, unde face, atenție, origami! Totul, ca să beneficieze cât mai repede de eliberarea condiționată.

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