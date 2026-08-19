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Dani Mocanu se umilește ca să scape de la Jilava. I s-a „ofilit” tupeul

Dani Mocanu

Dani Mocanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 19:16
SursăRealitatea PLUS

Dani Mocanu face orice ca să scape mai repede de pușcărie! După ce a fost fugar în Italia, cântărețul a fost încarcerat la penitenciarul Jilava, unde trebuie să stea 4 ani pentru tentativă de omor. Individul încearcă acum să demonstreze că este un deținut model, așa că s-a dus chiar la muncă și a participat la programe de reintegrare, unde face, atenție, origami! Totul, ca să beneficieze cât mai repede de eliberarea condiționată.

Dani Mocanu a ajuns șef peste traforaje

Dani Mocanu stă după gratii din cauza unui atac violent din august 2022, când el și fratele său l-au bătut pe un bărbat cu o bară metalică. Incidentul a avut loc într-o benzinărie din Pitești, iar victima a avut nevoie de nu mai puțin de două luni de îngrijiri medicale. Cei doi infractori au fugit în Italia ca să scape de condamnare, însă au fost extrădați la începutul acestui an.

Acum, Dani Mocanu apelează la toate metodele pentru a scăpa mai repede de pușcărie. Cântărețul a primit dreptul să meargă la muncă și a fost inclus în programe de reintegrare. Mai mult, a început să meargă la biserică și la psiholog.

În melodiile sale, Dani Mocanu lansa amenințări la adresa poliției. Acum, ca să scape, a ajuns să fie chiar șeful atelierului de traforaje, pictură și origami de la Jilava.

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