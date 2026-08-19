CSM denunță anomaliile din noua lege a salarizării. Ce prevede grila pentru judecători și procurori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 15:30

Consiliul Superior al Magistraturii critică forma actuală a proiectului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și avertizează că prevederile referitoare la veniturile judecătorilor și procurorilor depășesc problema unor simple diferențe salariale. În opinia CSM, modul în care sunt stabilite funcțiile și coeficienții de salarizare ajunge să afecteze poziționarea constituțională a autorității judecătorești în raport cu celelalte puteri ale statului.

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