Titi Aur, verdict necruțător după tragedia rutiera de la Brașov: Pentru autoritățile noastre nu contează. Nimeni nu a fost interesat de siguranța rutieră.

Publicat 12 aug. 2026, 16:34 Actualizat 12 aug. 2026, 16:35 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Fostul pilot de curse și expert în conducere defensivă Titi Aur lansează un rechizitoriu fără precedent la adresa autorităților din România, după tragedia din centrul Brașovului, unde doi oameni au murit, iar alți doi au fost grav răniț. Aur susține că noua tragedie este rezultatul deceniilor de lipsă a unei legislații mult mai flexibile, atât în privința educației rutiere, cât și a sancținiulor și controuluiu.,

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