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Titi Aur, verdict necruțător după tragedia rutiera de la Brașov: Pentru autoritățile noastre nu contează. Nimeni nu a fost interesat de siguranța rutieră.

Titi Aur, expert în condus preventiv

Titi Aur, expert în condus preventiv

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 16:34
Actualizat12 aug. 2026, 16:35
SursăRealitatea.net realitatea plus

Fostul pilot de curse și expert în conducere defensivă Titi Aur lansează un rechizitoriu fără precedent la adresa autorităților din România, după tragedia din centrul Brașovului, unde doi oameni au murit, iar alți doi au fost grav răniț. Aur susține că noua tragedie este rezultatul deceniilor de lipsă a unei legislații mult mai flexibile, atât în privința educației rutiere, cât și a sancținiulor și controuluiu.,

Tragedia din centrul Brașovului a fost provocată de un șofer de 50 de ani, care, din motive încă neclare, a pierdut controlul volanului și a intrat cu toată viteza pe trotuar. În exclusivitate la Realitatea Plus, Titi Aur a folosit exemplul acestei noi tragedii pentru a aminti că, decenii la rând, nimeni nu a venit cu un plan amplu de măsuri, de fiecare dată când astfel de accidente s-au produs.

Pentru autoritățile noastre nu contează. Nimeni, nici Guvern, nici Președinte, nimeni până acum nu a fost interesat de siguranța rutieră. Niciun program politic al unui partid, în niciun program nu o să vedeți acest lucru, măcar la nivelul de promisiune, cum sunt altele, că o să facă benzi, salarii, vize, Schengen-uri, energie ieftină, toate bunătățile de pe pământ în programul de guvernare.

Siguranța rutieră nu există pe ordinea de zi, pe nimeni nu interesează. România consumă șapte miliarde de euro pe an ca urmare sau din cauza accidentelor rutiere și încă vreo trei miliarde în plus în sistemul de asigurări, și avem cele mai mari asigurări pentru că mulți, cică, mult plătim și nimeni nu vrea să facă nimic. România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are un organism, o entitate care să coordoneze siguranța rutieră. Siguranța rutieră, la noi, este ca o orchestră fără dirijor, a afirmat cunoscutul instructor auto.

Declarațiile vin în contextul în care, potrivit anchetei, mașina a urcat pe sensul giratoriu, a accelerat brusc și a lovit în plin trei pietoni, doi dintre ei murind pe loc. Un al treilea a fost intubat, iar șoferul a ajuns la spital.

Titi Aur a explicat că într-o astfel de situație se pune încă o dată problema unor lecții de condus preventiv, în care lucruri aparent minore pot face diferența dintre viață și moarte. În acest caz, este vorba despre obișnuința de instruire a șoferilor, de la primele lecții, că piciorul drept se ține pe pedala de frână, nu de accelerație.

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