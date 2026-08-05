Legea ROMATSA, promulgată. Statul preia plățile companiei din Fondul de Rezervă după executarea silită cerută de Pfizer

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 17:08

Actul normativ deblochează activitatea ROMATSA după poprirea pusă de gigantul Pfizer, clarifică condițiile de retragere a licenței de funcționare și introduce o serie de modificări fiscale esențiale, de la scutiri de impozit pe moștenire până la noul sistem de taxare rutieră TollRo.

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