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Economie· 1 min citire

CCIR își extinde sprijinul pentru firmele românești pe piețele internaționale

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:23

Direcția Relații Externe din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) anunță consolidarea programelor dedicate companiilor care urmăresc dezvoltarea afacerilor în străinătate, prin misiuni economice, întâlniri B2B și servicii de consultanță internațională.

Prin delegații de afaceri, forumuri internaționale, seminarii „Doing Business In”, verificarea bonității partenerilor externi și consultanță în afaceri europene și internaționale, Direcția Relații Externe a CCIR oferă firmelor românești instrumente pentru identificarea de noi oportunități de afaceri pe piețele externe.

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