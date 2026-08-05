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Economie· 1 min citire
CCIR își extinde sprijinul pentru firmele românești pe piețele internaționale
Direcția Relații Externe din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) anunță consolidarea programelor dedicate companiilor care urmăresc dezvoltarea afacerilor în străinătate, prin misiuni economice, întâlniri B2B și servicii de consultanță internațională.
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