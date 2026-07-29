PSD Gorj îl acuză pe Radu Miruță de declarații contradictorii privind drumul expres Târgu Jiu–Craiova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:52

Organizația PSD Gorj îl acuză pe ministrul Transporturilor, Radu Miruță, că încearcă să își atribuie merite pentru proiectul drumului expres și autostrăzii Târgu Jiu–Craiova, deși investiția se afla deja în procedură de licitație. Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrații susțin că ministrul a făcut declarații contradictorii la un interval de aproape trei săptămâni.

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