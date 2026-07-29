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Politica· 1 min citire

PSD Gorj îl acuză pe Radu Miruță de declarații contradictorii privind drumul expres Târgu Jiu–Craiova

Drum expres / Foto arhivă

Drum expres / Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:52

Organizația PSD Gorj îl acuză pe ministrul Transporturilor, Radu Miruță, că încearcă să își atribuie merite pentru proiectul drumului expres și autostrăzii Târgu Jiu–Craiova, deși investiția se afla deja în procedură de licitație. Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrații susțin că ministrul a făcut declarații contradictorii la un interval de aproape trei săptămâni.

Potrivit PSD Gorj, pe 6 iulie Radu Miruță declara că nu există bani pentru proiect și că licitația a fost lansată fără finanțare, iar acum afirmă că a reușit să deblocheze investiția. Reprezentanții organizației consideră că cele două poziții se exclud reciproc și pun sub semnul întrebării credibilitatea ministrului.

Social-democrații susțin că proiectul a intrat în licitație încă din 2025, în mandatul fostului ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu, iar pentru mai multe loturi au fost deja depuse oferte, unele având chiar câștigători desemnați. PSD Gorj afirmă că finanțarea investiției a fost susținută prin amendamente bugetare și demersuri instituționale realizate de parlamentarii PSD din Gorj și Dolj.

În final, organizația subliniază că realizarea drumului expres și a autostrăzii Târgu Jiu–Craiova reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură pentru județul Gorj și consideră că meritul principal pentru avansarea proiectului aparține liderului PSD Gorj, Mihai Weber, și fostului ministru Sorin Grindeanu.

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