Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Medici de renume, invitați la „Miza Zilei” cu Ana Maria Păcuraru: Noua lege a salarizării adâncește criza din sănătate

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 07:18

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a fost prezent în platoul Realitatea PLUS, la emisiunea „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, alături de medici de renume și lideri de sindicat.

În cadrul dezbaterii, invitații au criticat noua lege a salarizării promovată de Guvern, susținând că măsurile anunțate de Ilie Bolojan pot duce la diminuarea veniturilor personalului medical.

De asemenea, au fost semnalate probleme grave precum orele suplimentare neplătite, lipsa de personal din spitale și presiunea tot mai mare asupra medicilor, aspecte care afectează funcționarea sistemului sanitar și calitatea actului medical.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

miza zileilegea salarizarii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe