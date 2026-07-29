Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Medici de renume, invitați la „Miza Zilei” cu Ana Maria Păcuraru: Noua lege a salarizării adâncește criza din sănătate
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a fost prezent în platoul Realitatea PLUS, la emisiunea „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, alături de medici de renume și lideri de sindicat.
Citește și
- 08:50La un an de la măsurile lui Ilie Bolojan, mulți români spun că trăiesc tot mai greu
- 20:33Parteneriatul dintre Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy intră într-o nouă etapă
- 19:42Rusia încă vinde Europei energie și metale, la peste patru ani de la începutul războiului din Ucraina
- 16:48Cartel ALFA cere Guvernului soluții pentru criza din sănătate: „Revendicările sunt legitime. E nevoie de negociere, nu ignorare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News