Medici de renume, invitați la „Miza Zilei” cu Ana Maria Păcuraru: Noua lege a salarizării adâncește criza din sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 07:18

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a fost prezent în platoul Realitatea PLUS, la emisiunea „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, alături de medici de renume și lideri de sindicat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre miza zileilegea salarizarii