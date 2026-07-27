Comisia Europeană ia în calcul reducerea taxei pentru marile companii, pe fondul opoziției din UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:16

Comisia Europeană analizează restrângerea domeniului de aplicare al unei noi taxe destinate marilor companii, inclusă în planurile de finanțare a viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Măsura este luată în calcul pentru a reduce opoziția statelor membre.

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