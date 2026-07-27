Nazare avertizează asupra riscului de penurie de carburanți: „Nu mai este doar o problemă de preț”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 21:21

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România riscă să se confrunte nu doar cu prețuri ridicate la carburanți, ci și cu probleme de aprovizionare, pe fondul deficitului de motorină de pe piața europeană și al scăderii stocurilor. Ministerul Finanțelor propune, în acest context, un mecanism de acciză dinamică, care ar permite reducerea accizei la carburanți cu între 5% și 25%, în funcție de evoluția pieței.

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