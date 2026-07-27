Nazare avertizează asupra riscului de penurie de carburanți: „Nu mai este doar o problemă de preț”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România riscă să se confrunte nu doar cu prețuri ridicate la carburanți, ci și cu probleme de aprovizionare, pe fondul deficitului de motorină de pe piața europeană și al scăderii stocurilor. Ministerul Finanțelor propune, în acest context, un mecanism de acciză dinamică, care ar permite reducerea accizei la carburanți cu între 5% și 25%, în funcție de evoluția pieței.
„România nu se mai confruntă doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Problema pe piața carburanților azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil”, a scris Nazare, luni, pe Facebook.
România, vulnerabilă prin dependența de importurile de motorină
Potrivit ministrului, piața europeană se confruntă cu un deficit de motorină și alte produse petroliere, în timp ce competiția pentru volumele disponibile s-a accentuat. România este vulnerabilă și pentru că o parte importantă a necesarului intern de motorină este asigurată din importuri.
Nazare susține că intervenția statului trebuie calibrată astfel încât să protejeze consumatorii fără a descuraja furnizarea de carburanți pe piață. El a avertizat că un mecanism rigid de plafonare sau reducere a taxelor poate amplifica riscul unei penurii.
Ministerul Finanțelor propune o reducere dinamică a accizei, între 5% și 25%
„Nu mai vorbim doar despre prețuri ridicate, ci și despre volume limitate, lanțuri regionale de aprovizionare tensionate și costuri mai mari pentru importuri. În aceste condiții, un mecanism rigid poate accentua riscul de penurie”, a arătat ministrul interimar al Finanțelor.
Ministerul Finanțelor respinge varianta reducerii TVA, pe care o consideră incompatibilă cu legislația europeană și cu potențiale efecte negative asupra credibilității fiscale a României. În schimb, instituția propune o acciză dinamică, cu o reducere inițială de 10%, care ar urma să fie reevaluată la fiecare două săptămâni, în funcție de prețurile de la pompă și de cotațiile Brent și Platts.
Măsura ar urma să fie aplicată inițial timp de trei luni și ar putea fi prelungită doar dacă evoluțiile din piață o justifică. Nazare a precizat că propunerea a fost discutată cu reprezentanții companiilor petroliere și ai operatorilor din piața carburanților, alături de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
Declarațiile vin după ce Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, luni, în sesiune extraordinară, proiectul de lege privind reducerea temporară a accizei la motorină.