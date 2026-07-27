Ministrul interimar al Sănătății vine cu promisiuni după întâlnirea cu Sanitas. Ce se poate schimba pentru medici și asistenți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:21

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că discuțiile purtate cu reprezentanții Sindicatului Sanitas au fost constructive și că o mare parte dintre solicitările formulate de sindicaliști se regăsesc deja în propunerile pregătite de minister. Oficialul a precizat că, în urma colaborării cu Ministerul Muncii, cele mai multe dintre aceste măsuri au fost deja convenite la nivel tehnic.

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