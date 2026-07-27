Ministrul interimar al Sănătății vine cu promisiuni după întâlnirea cu Sanitas. Ce se poate schimba pentru medici și asistenți

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că discuțiile purtate cu reprezentanții Sindicatului Sanitas au fost constructive și că o mare parte dintre solicitările formulate de sindicaliști se regăsesc deja în propunerile pregătite de minister. Oficialul a precizat că, în urma colaborării cu Ministerul Muncii, cele mai multe dintre aceste măsuri au fost deja convenite la nivel tehnic.
Potrivit ministrului, negocierile vor continua și în perioada următoare, urmând să fie prezentate amendamentele agreate de cele două ministere.
Ce măsuri propune Ministerul Sănătății
Cseke Attila a explicat că printre modificările pregătite se numără majorarea sporului pentru gărzile de urgență, posibilitatea reintroducerii programelor-pilot de salarizare în funcție de performanța medicilor și mutarea personalului TESA de pe anexa 8 pe anexa 7, măsură considerată mai avantajoasă pentru această categorie de angajați.
De asemenea, ministerul propune introducerea unor dispoziții tranzitorii prin care angajații aflați pe influențe salariale să își păstreze veniturile prevăzute de Legea 153, precum și reglementarea treptată a sporului pentru condiții periculoase.
„Am avut discuții foarte bune cu Sanitas-ul, cu conducerea Sindicatului Sanitas. Foarte multe dintre aspectele pe care le-am discutat și care au fost invocate de dânșii se regăsesc în propunerile pe care Ministerul Sănătății le-a formulat săptămâna trecută și din care marea majoritate sunt deja rezolvate cu concursul Ministerului Muncii, în urma discuțiilor pe care le-am avut săptămâna trecută cu echipele tehnice MS și Ministerul Muncii.
Este vorba despre un spor mai ridicat la gărzile de urgență, este vorba de posibilitatea de reintroducere a unor programe pilot de salarizare pe criterii de performanță a medicilor, este vorba despre trecerea personalului TESA pe anexa 7 în loc de anexa 8, care este o modificare importantă, mai favorabilă acestei categorii de personal.
Este vorba de dispoziții tranzitorii care se vor introduce astfel încât cei care sunt pe influențe salariale să aibă asigurate în continuare acele venituri care sunt și astăzi pe Legea 153. Este vorba despre reglementarea treptată a sporului de condiții periculoase, ceea ce a fost și o solicitare a celor de la Sanitas și de la Federația de Solidaritate Sanitară, deci ambele sindicate reprezentative pe domeniul sanitar.
Urmează ca mâine să continuăm la nivel tehnic câteva aspecte, respectiv să prezentăm amendamentele pe care le-am convenit cu Ministerul Muncii și care sunt exact în așteptarea celor de la Sanitas și de la Federația Solidaritatea Sanitară.”
Sindicatul urmează să decidă dacă acceptă propunerile
Întrebat dacă situația din sistemul sanitar poate fi deblocată, în condițiile în care peste 400 de spitale sunt afectate de proteste, ministrul a spus că reprezentanții Sanitas vor analiza propunerile prezentate de Ministerul Sănătății.
„Discuțiile cu Sanitas-ul au fost în sensul în care, în urma prezentării propunerilor Ministerului Sănătății, care încă o dată sunt în mare parte în așteptarea sindicatului Sanitas, în foarte scurt timp, poate chiar în această seară, dânșii vor avea o consultare internă în Consiliul Național și vor analiza ceea ce am discutat împreună astăzi aici, la Palatul Cotroceni.”
Ministerul propune aproape 7.800 de posturi noi în sistem
Cseke Attila a oferit explicații și despre noul memorandum privind ocuparea posturilor din sistemul sanitar, care prevede 7.805 posturi, cu aproape 200 mai multe decât varianta anterioară.
Ministrul a precizat că documentul a fost întocmit pe baza criteriilor stabilite în ședința de Guvern, printre care gradul de ocupare a paturilor și ponderea cheltuielilor de personal în bugetele spitalelor.
„Anteriorul memorandumul nu a fost respins pentru că nu sunt bani, cel puțin nu am ajuns la această discuție. Noi am aplicat criteriile solicitate în ședința de guvern și anume gradul de ocupare a paturilor, unde evident un avantaj sau un procentaj mai bun au obținut spitalelele unde acest grad de ocupare este mai ridicat. Respectiv ponderea cheltuielilor de personal în bugetele spitalelor, unde acele spitale care au cheltuieli de personal mai reduse sunt avantajate.
Au ieșit niște coeficienți, le-am aplicat la numărul cererilor propuse și propunem acest memorandum cu 7.805 posturi, din care peste 1.300 de medici, 2.800 pentru asistenți și peste 2.900 pentru altă categorie de personal sanitar auxiliar. Am pornit în circuitul de avizare, în momentul în care avem toate avizele, evident venim în ședința de guvern.”