Alexandru Rogobete avertizează: „Va exista un exod al medicilor fără precedent”. Salariile din ATI ar putea scădea cu până la 4.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 12:19

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că actuala formă a legii salarizării ar putea provoca plecarea unui număr mare de medici din România. El susține că reducerile de venituri ar afecta în special specialități precum ATI, medicina de urgență, chirurgia și cardiologia.

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