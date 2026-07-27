Criză la Spitalul Județean Buzău. Zeci de angajați au diabet, hepatită sau afecțiuni pulmonare, iar burnout-ul a ajuns la cote alarmante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 10:38

Situație gravă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde numeroși angajați se confruntă cu boli serioase, concedii medicale prelungite și un nivel tot mai ridicat de epuizare profesională. Un raport privind starea de sănătate a personalului, realizat pentru anul 2025, arată o creștere a cazurilor de afecțiuni cronice și oncologice.

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