Criza neurologică ce depășește o simplă durere de cap

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:58

Durerea de cap recurentă poate afecta munca, somnul și viața socială, mai ales când este însoțită de greață sau sensibilitate la lumină. Nu orice durere de cap este la fel, iar tiparul simptomelor contează mult.

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