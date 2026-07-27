Criza neurologică ce depășește o simplă durere de cap

Durerea de cap recurentă poate afecta munca, somnul și viața socială, mai ales când este însoțită de greață sau sensibilitate la lumină. Nu orice durere de cap este la fel, iar tiparul simptomelor contează mult.
Migrena este o boală neurologică, nu doar o durere de cap mai intensă. Episoadele pot include durere pulsatilă, frecvent pe o parte a capului, greață, vărsături, sensibilitate la lumină, sunete sau mirosuri și, uneori, aură vizuală sau senzitivă. Declanșatorii pot fi diferiți de la o persoană la alta: lipsa somnului, stresul, schimbările hormonale, anumite alimente, alcoolul sau modificările de rutină.
Tratamentul include măsuri pentru criză și, în formele frecvente sau severe, prevenție. Un jurnal al durerilor poate ajuta la identificarea tiparului și a factorilor declanșatori. Evaluarea medicală este importantă dacă durerea este nouă, bruscă și foarte intensă, se schimbă ca tipar, apare după traumatism sau este însoțită de slăbiciune, tulburări de vorbire, confuzie ori febră.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.